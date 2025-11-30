Рейтинг@Mail.ru
Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:41 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/forman-2058725970.html
Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион
Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион
Золотая олимпийская медаль, завоеванная американским боксером Джорджем Форманом на Играх-1968 в Мехико, выставлена на торги аукционным домом Lelands, сообщается РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T13:41:00+03:00
2025-11-30T13:41:00+03:00
единоборства
олимпийские игры
вокруг спорта
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058725196_0:155:2048:1307_1920x0_80_0_0_37a6e81d5d3d7b3933334bda9bb01505.jpg
/20251125/boks-2057454882.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058725196_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_16931f0029364db7f883dc278792d8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
олимпийские игры, вокруг спорта, бокс
Единоборства, Олимпийские игры, Вокруг спорта, Бокс
Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион

Золотая медаль Олимпиады 1968 года боксера Джорджа Формана выставлена на аукцион

© Getty Images / BettmannДжордж Форман с золотом Олимпиады 1968 года
Джордж Форман с золотом Олимпиады 1968 года - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Bettmann
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Золотая олимпийская медаль, завоеванная американским боксером Джорджем Форманом на Играх-1968 в Мехико, выставлена на торги аукционным домом Lelands, сообщается на сайте организации.
Форман выиграл ее в возрасте 19 лет в финале олимпийского турнира в весовой категории свыше 81 кг. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над советским боксером Йонасом Чепулисом.
Стартовая цена медали составляла 2,5 тысячи долларов. На данный момент ставка превышает 3,3 тысячи долларов.
Форман - олимпийский чемпион по боксу, а также бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел на профессиональном ринге 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 - нокаутом) при пяти поражениях.
Форман начал профессиональную карьеру в 1969 году, покинул ринг в 1977 году, но спустя 10 лет вернулся в бокс и выступал до 1997 года, окончательно завершив карьеру в возрасте 48 лет. Бой Формана с Мохаммедом Али в 1974 году, прошедший в Киншасе (Заир, ныне ДР Конго), был прозван "Грохотом в джунглях" и стал боем года. 21 марта Форман скончался на 77-м году жизни.
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Токаев наградил орденом Головкина
25 ноября, 16:36
 
ЕдиноборстваОлимпийские игрыВокруг спортаБокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Сочи
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Динамо Минск
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Крылья Советов
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Локомотив
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Ливерпуль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Рубин
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Вашингтон
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала