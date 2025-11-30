Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион

https://ria.ru/20251130/forman-2058725970.html
Золотая олимпийская медаль, завоеванная американским боксером Джорджем Форманом на Играх-1968 в Мехико, выставлена на торги аукционным домом Lelands, сообщается РИА Новости Спорт, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Золотая олимпийская медаль, завоеванная американским боксером Джорджем Форманом на Играх-1968 в Мехико, выставлена на торги аукционным домом Lelands, сообщается на сайте организации.
Форман выиграл ее в возрасте 19 лет в финале олимпийского турнира в весовой категории свыше 81 кг. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над советским боксером Йонасом Чепулисом.
Стартовая цена медали составляла 2,5 тысячи долларов. На данный момент ставка превышает 3,3 тысячи долларов.
Форман - олимпийский чемпион по боксу, а также бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел на профессиональном ринге 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 - нокаутом) при пяти поражениях.
Форман начал профессиональную карьеру в 1969 году, покинул ринг в 1977 году, но спустя 10 лет вернулся в бокс и выступал до 1997 года, окончательно завершив карьеру в возрасте 48 лет. Бой Формана с Мохаммедом Али в 1974 году, прошедший в Киншасе (Заир, ныне ДР Конго), был прозван "Грохотом в джунглях" и стал боем года. 21 марта Форман скончался на 77-м году жизни.