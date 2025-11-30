Олимпийские золото боксера Формана выставили на аукцион

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Золотая олимпийская медаль, завоеванная американским боксером Джорджем Форманом на Играх-1968 в Мехико, выставлена на торги аукционным домом Lelands, сообщается на сайте организации.

Форман выиграл ее в возрасте 19 лет в финале олимпийского турнира в весовой категории свыше 81 кг. Тогда он одержал победу техническим нокаутом над советским боксером Йонасом Чепулисом.

Стартовая цена медали составляла 2,5 тысячи долларов. На данный момент ставка превышает 3,3 тысячи долларов.

Форман - олимпийский чемпион по боксу, а также бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Он провел на профессиональном ринге 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 - нокаутом) при пяти поражениях.