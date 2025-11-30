Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Неваде завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу "Вегаса". В составе победителей дублем отметился Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Колтон Сиссонс (26) и Митч Марнер (28). У "Сан-Хосе" дубль оформил Уилл Смит (8, 35), также отличился Виллиам Эклунд (40).
30 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
16:13 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Бен Хаттон)
25:36 • Колтон Сиссонс
(Киган Колесар, Кол Райнхарт)
27:02 • Митчелл Марнер
(Бретт Хауден, Марк Стоун)
32:38 • Томаш Гертл
07:34 • Will Smith
34:40 • Will Smith
(Macklin Celebrini)
39:35 • Уильям Эклунд
Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов оформил 14-й ассист в сезоне. Его соотечественник, нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился шестой результативной передачей, всего в активе игрока 17 очков (11+6) в текущем сезоне.
"Вегас" (30 очков) занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 27 баллами занимает пятую строчку.
В другом матче клуб "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
