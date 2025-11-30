Рейтинг@Mail.ru
Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
09:06 30.11.2025 (обновлено: 11:42 30.11.2025)
Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
спорт, уилл смит, павел дорофеев (хоккей), томаш гертл, колтон сиссонс, митч марнер, сан-хосе шаркс, лос-анджелес кингз, вегас голден найтс, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Уилл Смит, Павел Дорофеев (хоккей), Томаш Гертл, Колтон Сиссонс, Митч Марнер, Сан-Хосе Шаркс, Лос-Анджелес Кингз, Вегас Голден Найтс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Ассист Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

"Вегас" одержал победу над "Сан-Хосе" в НХЛ благодаря передаче Дорофеева

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеисты "Вегас Голден Найтс"
Хоккеисты Вегас Голден Найтс - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : twitter.com/goldenknights
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Клуб "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Неваде завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу "Вегаса". В составе победителей дублем отметился Томаш Гертл (17-я и 33-я минуты), шайбы также забросили Колтон Сиссонс (26) и Митч Марнер (28). У "Сан-Хосе" дубль оформил Уилл Смит (8, 35), также отличился Виллиам Эклунд (40).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Вегас
4 : 3
Сан-Хосе
16:13 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Бен Хаттон)
25:36 • Колтон Сиссонс
(Киган Колесар, Кол Райнхарт)
27:02 • Митчелл Марнер
(Бретт Хауден, Марк Стоун)
32:38 • Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
07:34 • Will Smith
(Тайлер Тоффоли, Дмитрий Орлов)
34:40 • Will Smith
(Macklin Celebrini)
39:35 • Уильям Эклунд
(Адам Годетт, Марио Ферраро)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов оформил 14-й ассист в сезоне. Его соотечественник, нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился шестой результативной передачей, всего в активе игрока 17 очков (11+6) в текущем сезоне.
"Вегас" (30 очков) занимает третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 27 баллами занимает пятую строчку.
В другом матче клуб "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме обыграл "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
