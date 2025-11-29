https://ria.ru/20251129/talalaev-2058654449.html
Талалаева удалили в матче со "Спартаком"
Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев был удален в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T20:29:00+03:00
2025-11-29T20:29:00+03:00
2025-11-29T20:39:00+03:00
