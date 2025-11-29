Рейтинг@Mail.ru
Талалаева удалили в матче со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:29 29.11.2025 (обновлено: 20:39 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/talalaev-2058654449.html
Талалаева удалили в матче со "Спартаком"
Талалаева удалили в матче со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Талалаева удалили в матче со "Спартаком"
Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев был удален в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского... РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T20:29:00+03:00
2025-11-29T20:39:00+03:00
футбол
спорт
андрей талалаев
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
балтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824316484_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_4bbc6979aace95db3aaa5460f869e4c8.jpg
/20251129/spartak-2058542952.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824316484_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_08fd8421287b5d7c964a089f2a6f2d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей талалаев, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, балтика
Футбол, Спорт, Андрей Талалаев, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, Балтика
Талалаева удалили в матче со "Спартаком"

Арбитр Левников удалил тренера "Балтики" Талалаева в матче РПЛ со "Спартаком"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Андрей Талалаев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев был удален в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
Российская премьер-лига (РПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Балтика
1 : 0
Спартак Москва
60‎’‎ • Николай Титков
(Иван Беликов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку Талалаеву на 33-й минуте после того, как тренер продемонстрировал неприличный жест.
Удалению предшествовал эпизод, в котором защитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака".
Встреча продолжается, идет первый тайм, счет равный - 0:0.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Легионер "Спартака" хочет покинуть клуб из-за жены, выяснили СМИ
Вчера, 01:50
 
ФутболСпортАндрей ТалалаевРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак МоскваБалтика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала