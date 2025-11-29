Рейтинг@Mail.ru
29.11.2025
Футбол
 
21:08 29.11.2025
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
"Монако" на своем поле обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
футбол
спорт
чемпионат франции по футболу (лига 1)
тило керер
александр головин
такуми минамино
монако
пари сен-жермен (псж)
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1), тило керер, александр головин, такуми минамино, монако, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Тило Керер, Александр Головин, Такуми Минамино, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"

Гол с передачи Головина помог "Монако" обыграть "ПСЖ" в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Монако" на своем поле обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отметился Такуми Минамино (68-я минута) с передачи российского хавбека Александра Головина. На 82-й минуте встречи с поля за грубый фол был удален защитник "Монако" Тило Керер.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
29 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Монако
1 : 0
ПСЖ
68‎’‎ • Такуми Минамино
(Александр Головин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных. Россиянин ни разу не сыграл за парижан в текущем сезоне.
"ПСЖ" прервал восьмиматчевую серию без поражений в Лиге 1, проиграв второй матч в чемпионате в сезоне. Парижане остаются лидерами таблицы, имея в своем активе 30 очков. "Монако" (23 очка) прервал серию поражений в Лиге 1, которая составляла три матча, и располагается на шестой позиции.
В следующем матче чемпионата "ПСЖ" 6 декабря примет "Ренн", "Монако" днем ранее на выезде сыграет против "Бреста".
Логотип ПСЖ на домашней форме парижан - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Кувейт примет матч за Суперкубок Франции по футболу
19 ноября, 16:18
 
Футбол Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) Тило Керер Александр Головин Такуми Минамино Монако Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
