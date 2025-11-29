https://ria.ru/20251129/monako-2058657423.html
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
"Монако" на своем поле обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T21:08:00+03:00
2025-11-29T21:08:00+03:00
2025-11-29T21:08:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат франции по футболу (лига 1)
тило керер
александр головин
такуми минамино
монако
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940785480_2:0:1158:650_1920x0_80_0_0_bb3d11e29d41b1810b9b9133bc545375.jpg
/20251119/match--2056055032.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940785480_237:0:1104:650_1920x0_80_0_0_e5abc59f5353fca034078c67838b41ab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1), тило керер, александр головин, такуми минамино, монако, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Тило Керер, Александр Головин, Такуми Минамино, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "ПСЖ"
Гол с передачи Головина помог "Монако" обыграть "ПСЖ" в матче чемпионата Франции