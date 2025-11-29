https://ria.ru/20251129/medvedev-2058639014.html
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень доволен тем, как складывается работа с новым тренером шведом Томасом Юханссоном. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T18:24:00+03:00
2025-11-29T18:24:00+03:00
2025-11-29T18:46:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:160:1080:768_1920x0_80_0_0_7992d654dd7ec221cce39e378e56794c.jpg
/20251128/tennis-2058429336.html
/20251129/kudermetova-2058604297.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:59:1080:869_1920x0_80_0_0_a787a3c50975c627c35a069430e7cc6d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, даниил медведев
Теннис, Спорт, Даниил Медведев
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Теннисист Медведев доволен работой с новым тренером Юханссоном
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень доволен тем, как складывается работа с новым тренером шведом Томасом Юханссоном.
В конце августа экс-первая ракетка мира Медведев
расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого россиянин начал работать с Юханссоном. Медведев закончил сезон на 13-м месте мирового рейтинга.
"Промежуточные выводы делать можно (по итогам работы с новым тренером), прошло почти три месяца. Единственное, не было много работы вне турниров, только первые полторы недели, потом я сыграл шесть турниров подряд, но промежуточно все прошло классно, нам все нравится - и мне, и другой стороне, продолжаем работать. Следующий сезон будет интересный, надеюсь, что подготовка к нему пройдет хорошо, и у меня будут хорошие результаты", - сказал Медведев на пресс-конференции.
"С бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, конечно, уже не так, как раньше, не в ежедневном режиме, но так получилось, что я знаю, кого он будет тренировать, и мы будем тренироваться вместе и, соответственно, часто видеться в туре", - добавил российский теннисист.
По словам Медведева, он не обижается на тех, кто критикует его игру. "Мнений всегда много, чем больше ты играешь и хорошие результаты показываешь. Я знаю, чего хочу от игры и куда иду, могу и сам себя критиковать. Больше прислушиваюсь к своей команде, но и на критиков со стороны не держу зла", - заключил он.