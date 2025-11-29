Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень доволен тем, как складывается работа с новым тренером шведом Томасом Юханссоном.

В конце августа экс-первая ракетка мира Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого россиянин начал работать с Юханссоном. Медведев закончил сезон на 13-м месте мирового рейтинга.

"Промежуточные выводы делать можно (по итогам работы с новым тренером), прошло почти три месяца. Единственное, не было много работы вне турниров, только первые полторы недели, потом я сыграл шесть турниров подряд, но промежуточно все прошло классно, нам все нравится - и мне, и другой стороне, продолжаем работать. Следующий сезон будет интересный, надеюсь, что подготовка к нему пройдет хорошо, и у меня будут хорошие результаты", - сказал Медведев на пресс-конференции.

"С бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, конечно, уже не так, как раньше, не в ежедневном режиме, но так получилось, что я знаю, кого он будет тренировать, и мы будем тренироваться вместе и, соответственно, часто видеться в туре", - добавил российский теннисист.