Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Теннис
 
18:24 29.11.2025 (обновлено: 18:46 29.11.2025)
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень доволен тем, как складывается работа с новым тренером шведом Томасом Юханссоном. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
теннис
спорт
даниил медведев
Медведев рассказал о работе с новым тренером Юханссоном

Теннисист Медведев доволен работой с новым тренером Юханссоном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что очень доволен тем, как складывается работа с новым тренером шведом Томасом Юханссоном.
В конце августа экс-первая ракетка мира Медведев расстался с французским тренером Жилем Сервара, с которым работал с 2017 года. После этого россиянин начал работать с Юханссоном. Медведев закончил сезон на 13-м месте мирового рейтинга.
"Промежуточные выводы делать можно (по итогам работы с новым тренером), прошло почти три месяца. Единственное, не было много работы вне турниров, только первые полторы недели, потом я сыграл шесть турниров подряд, но промежуточно все прошло классно, нам все нравится - и мне, и другой стороне, продолжаем работать. Следующий сезон будет интересный, надеюсь, что подготовка к нему пройдет хорошо, и у меня будут хорошие результаты", - сказал Медведев на пресс-конференции.
"С бывшим тренером немножко поддерживаем контакт, конечно, уже не так, как раньше, не в ежедневном режиме, но так получилось, что я знаю, кого он будет тренировать, и мы будем тренироваться вместе и, соответственно, часто видеться в туре", - добавил российский теннисист.
По словам Медведева, он не обижается на тех, кто критикует его игру. "Мнений всегда много, чем больше ты играешь и хорошие результаты показываешь. Я знаю, чего хочу от игры и куда иду, могу и сам себя критиковать. Больше прислушиваюсь к своей команде, но и на критиков со стороны не держу зла", - заключил он.
