"Спартак" обыграл "Ладу" в первом матче Георгиева в КХЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" обыграл тольяттинскую "Ладу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, закончилась победой хозяев со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 2:2). У "Спартака" отличились Андрей Миронов (5-я минута), Павел Порядин (17), Адам Ружичка (31), Данил Пивчулин (50) и Лукас Локхарт (59). Голы гостей на счету Дмитрия Кугрышева (7), Андрея Алтыбармакяна (22), Антона Бурдасова (46) и Райли Савчука (59).
29 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
04:30 • Андрей Миронов
(Роман Бычков)
16:36 • Павел Порядин
30:51 • Адам Ружичка
(Андрей Миронов, Михаил Мальцев)
49:39 • Danil Pivchulin
(Александр Беляев)
58:05 • Лукас Локхарт
(Danil Pivchulin, Veniamin Korolyov)
06:10 • Дмитрий Кугрышев
21:18 • Андрей Алтыбармакян
45:06 • Антон Бурдасов
58:31 • Riley Sawchuk
(Георгий Белоусов, Никита Михайлов)
Первый матч в КХЛ провел 29-летний голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт со "Спартаком" 25 ноября. Экс-вратарь "Баффало Сейбрз", "Колорадо Эвеланш" и "Нью-Йорк Рейнджерс" отразил 27 бросков из 31.
"Спартак" одержал третью победу подряд и с 37 очками идет на шестом месте в таблице Западной конференции, где "Лада" (23 очка) занимает предпоследнюю, десятую позицию. В следующем матче москвичи 3 декабря на выезде встретятся с новосибирской "Сибирью", тольяттинцы двумя днями позже примут московское "Динамо".
"Металлург" обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Вчера, 17:08