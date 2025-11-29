Рейтинг@Mail.ru
Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:03 29.11.2025 (обновлено: 12:03 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/khokkey-2058574466.html
Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ
Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ
"Нэшвилл Предаторз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T10:03:00+03:00
2025-11-29T12:03:00+03:00
хоккей
спорт
федор свечков
национальная хоккейная лига (нхл)
стивен стэмкос
райан о'райлли
райан донато
нэшвилл предаторз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994916314_76:111:1053:660_1920x0_80_0_0_7f57b4b3c8ce2cd652aeffd642f8533f.jpg
/20251129/khokkey-2058568650.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994916314_0:0:1394:1047_1920x0_80_0_0_b72b582996d4ad9750413f8db7a3e139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федор свечков, национальная хоккейная лига (нхл), стивен стэмкос, райан о'райлли, райан донато, нэшвилл предаторз, чикаго блэкхокс
Хоккей, Спорт, Федор Свечков, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли, Райан Донато, Нэшвилл Предаторз, Чикаго Блэкхокс
Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ

Пас Свечкова на Стэмкоса помог "Нэшвиллу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

© Фото : nhl.com/predatorsХоккеист "Нэшвилл Предаторз" Федор Свечков (по центру)
Хоккеист Нэшвилл Предаторз Федор Свечков (по центру) - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : nhl.com/predators
Хоккеист "Нэшвилл Предаторз" Федор Свечков (по центру). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэттью Вуд (22-я минута), Стивен Стэмкос (28), Люк Эвангелиста (37) и Райан О'Райлли (48). В составе проигравших шайбами отметились Райан Донато (20), Райан Грин (36) и Теуво Терявяйнен (51).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Чикаго
3 : 4
Нэшвилл
19:10 • Райан Донато
(Sam Rinzel, Андре Бураковски)
35:14 • Ryan Greene
(Oliver Moore)
50:28 • Теуво Терявяйнен
(Уайетт Кайзер, Frank Nazar)
21:46 • Matthew Wood
(Николас Хаг)
27:18 • Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург, Федор Свечков)
36:27 • Люк Евангелиста
(Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли)
47:15 • Райан О'Райлли
(Люк Евангелиста, Ник Пербикс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков отметился результативным пасом на Стэмкоса, всего на счету 22-летнего россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 22 матчах.
"Нэшвилл" с 20 очками занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (25 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет пятым.
В другом матче дня "Даллас Старз" обыграл дома "Юту Маммот" со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Панарина признали третьей звездой дня в НХЛ
Вчера, 09:21
 
ХоккейСпортФедор СвечковНациональная хоккейная лига (НХЛ)Стивен СтэмкосРайан О'РайллиРайан ДонатоНэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхокс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Барыс
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Оренбург
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Лада
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Санкт-Паули
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Лидс
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Спартак Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Лацио
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Монреаль
    7
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала