Передача Свечкова помогла "Нэшвиллу" победить в матче НХЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэттью Вуд (22-я минута), Стивен Стэмкос (28), Люк Эвангелиста (37) и Райан О'Райлли (48). В составе проигравших шайбами отметились Райан Донато (20), Райан Грин (36) и Теуво Терявяйнен (51).
19:10 • Райан Донато
(Sam Rinzel, Андре Бураковски)
35:14 • Ryan Greene
(Oliver Moore)
50:28 • Теуво Терявяйнен
(Уайетт Кайзер, Frank Nazar)
21:46 • Matthew Wood
27:18 • Стивен Стэмкос
(Ник Бланкенбург, Федор Свечков)
36:27 • Люк Евангелиста
47:15 • Райан О'Райлли
(Люк Евангелиста, Ник Пербикс)
Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков отметился результативным пасом на Стэмкоса, всего на счету 22-летнего россиянина 3 очка (1 гол + 2 передачи) в 22 матчах.
"Нэшвилл" с 20 очками занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (25 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет пятым.
В другом матче дня "Даллас Старз" обыграл дома "Юту Маммот" со счетом 4:3 (1:2, 3:1, 0:0).
