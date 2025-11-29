Рейтинг@Mail.ru
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
03:49 29.11.2025
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T03:49:00+03:00
2025-11-29T03:49:00+03:00
национальная хоккейная лига (нхл), виннипег джетс, каролина харрикейнз, андрей свечников, александр никишин, владислав наместников
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ

Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 ноября 2025 • начало в 01:00
Завершен
Каролина
5 : 1
Виннипег
16:06 • Сет Джарвис
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
51:52 • Джордан Мартинук
(Марк Янковски, Шейн Гостисбеер)
52:39 • Сет Джарвис
(К'Андре Миллер, Андрей Свечников)
58:57 • Сет Джарвис
(Андрей Свечников)
59:37 • Александр Никишин
(Джастин Робидас, Эрик Робинсон)
30:41 • Марк Шайфеле
(Габриэль Виларди)
Встреча, состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). В составе "Каролины" хет-трик оформил Сет Джарвис (17-я, 53-я и 59-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Мартинук (52) и российский защитник Александр Никишин (60), который прервал личную безрезультативную серию из семи матчей. У "Виннипега" автором гола стал Марк Шайфли (31).
Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Форвард "Джетс" Владислав Наместников применил два силовых приема.
"Каролина" одержала вторую победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Виннипег" потерпел четвертое поражение подряд.
