Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-29T03:49:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
виннипег джетс
каролина харрикейнз
андрей свечников
александр никишин
владислав наместников
2025
Гол Никишина и два очка Свечникова принесли "Каролине" победу в матче НХЛ
