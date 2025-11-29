Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Футбол
 
20:19 29.11.2025
"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу
"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу
"Барселона" на своем поле обыграла "Алавес" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу

"Барселона" обыграла "Алавес" и возглавила таблицу Примеры

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Барселона" на своем поле обыграла "Алавес" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Алавеса" гол забил Пабло Ибаньес (1-я минута). У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (8) и Дани Ольмо (26, 90+3).
Чемпионат Испании по футболу
29 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
Барселона
3 : 1
Алавес
08‎’‎ • Ламин Ямаль
(Роберт Левандовский)
26‎’‎ • Дани Ольмо
(Рафинья)
90‎’‎ • Дани Ольмо
(Ламин Ямаль)
01‎’‎ • Пабло Ибаньес
(Виктор Парада Гонсалес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" выиграла четвертый матч в чемпионате Испании подряд и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. На втором месте "Реал" с 32 очками и матчем в запасе. "Алавес" (15) проиграл третий матч подряд и располагается на 14-й позиции.
"Барселона" 2 декабря в перенесенном матче 19-го тура примет мадридский "Атлетико", "Алавес" четырьмя днями позднее сыграет дома с "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
В другом матче дня "Мальорка" на своем поле сыграла вничью с "Осасуной" - 2:2.
