"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Барселона" на своем поле обыграла "Алавес" в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Алавеса" гол забил Пабло Ибаньес (1-я минута). У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (8) и Дани Ольмо (26, 90+3).
29 ноября 2025 • начало в 18:15
Завершен
08’ • Ламин Ямаль
26’ • Дани Ольмо
(Рафинья)
90’ • Дани Ольмо
01’ • Пабло Ибаньес
(Виктор Парада Гонсалес)
"Барселона" выиграла четвертый матч в чемпионате Испании подряд и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. На втором месте "Реал" с 32 очками и матчем в запасе. "Алавес" (15) проиграл третий матч подряд и располагается на 14-й позиции.
"Барселона" 2 декабря в перенесенном матче 19-го тура примет мадридский "Атлетико", "Алавес" четырьмя днями позднее сыграет дома с "Реал Сосьедад", в составе которого выступает российский полузащитник Арсен Захарян.