"Трактор" разгромил "Сочи" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Челябинский "Трактор" дома нанес поражение "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
28 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
01:04 • Джошуа Ливо
18:16 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Семён Дер-Аргучинцев)
21:39 • Виталий Кравцов
32:04 • Логан Дэй
(Андрей Никонов, Александр Рыков)
42:56 • Григорий Дронов
(Логан Дэй, Владимир Жарков)
56:42 • Джошуа Ливо
38:36 • Уильям Биттен
(Даниил Сероух, Кэмерон Ли)
Встреча, которая прошла в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). У "Трактора" дубли оформили Виталий Кравцов (19-я и 22-я минуты) и Джошуа Ливо (2, 57), по разу отличились Логан Дэй (33) и Григорий Дронов (43). Единственную шайбу "Сочи" забросил Уильям Биттен (39).
"Трактор" одержал 600-ю победу в КХЛ, челябинская команда набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Сочи" (19) по-прежнему замыкает таблицу Западной конференции.
В следующем матче "Сочи" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром" 30 ноября, "Трактор" на следующий день в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".