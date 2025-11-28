"Лион" разгромил "Маккаби" и возглавил таблицу Лиги Европы

Встреча прошла в сербском городе Бачка-Топола и завершилась со счетом 6:0 в пользу французской команды. Хет-трик оформил Корентен Толиссо (25, 51 и 54-я минуты), по мячу забили Абнер Винисиус (4), Мусса Ниакате (35, пенальти) и Адам Карабец (62).