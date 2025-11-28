https://ria.ru/20251128/lion-2058219678.html
"Лион" разгромил "Маккаби" и возглавил таблицу Лиги Европы
"Лион" разгромил "Маккаби" и возглавил таблицу Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Лион" разгромил "Маккаби" и возглавил таблицу Лиги Европы
Французский футбольный клуб "Лион" разгромил израильский "Маккаби" из Тель-Авива в гостевом матче пятого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T01:12:00+03:00
2025-11-28T01:12:00+03:00
2025-11-28T02:17:00+03:00
Футбол, Спорт, Корантен Толиссо, Олимпик (Лион), Маккаби (Тель-Авив), Лига Европы УЕФА
"Лион" разгромил "Маккаби" и возглавил таблицу Лиги Европы
"Лион" победил "Маккаби" со счетом 6:0 и возглавил турнирную таблицу Лиги Европы МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Лион" разгромил израильский "Маккаби" из Тель-Авива в гостевом матче пятого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча прошла в сербском городе Бачка-Топола и завершилась со счетом 6:0 в пользу французской команды. Хет-трик оформил Корентен Толиссо (25, 51 и 54-я минуты), по мячу забили Абнер Винисиус (4), Мусса Ниакате (35, пенальти) и Адам Карабец (62).
27 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
25’ •
Корантен Толиссо
(
Абнер)
35’ •
Мусса Ниакате (П)
51’ •
Корантен Толиссо
(
Павел Шульц)
54’ •
Корантен Толиссо
(
Павел Шульц)
62’ •
Адам Карабец
(
Khalis Merah)
Смотреть все голы
"Лион", набрав 12 очков, возглавил турнирную таблицу. "Маккаби" с 1 баллом занимает предпоследнее, 35-е место.
В шестом туре "Лион" примет нидерландский клуб "Гоу Эхед Иглс", а "Маккаби" в гостях сыграет с немецким "Штутгартом". Матчи пройдут 11 ноября.
Результаты других матчей: "Бетис" (Испания) - "Утрехт" (Нидерланды) - 2:1; "Болонья" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) - 4:1; "Генк" (Бельгия) - "Базель" (Швейцария) - 2:1; "Гоу Эхед Иглс" (Нидерланды) - "Штутгарт" (Германия) - 0:4; "Ноттингем Форест" (Англия) - "Мальмё" (Швеция) - 3:0; "Панатинаикос" (Греция) - "Штурм" (Австрия) - 2:1; "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 1:1; "Црвена Звезда" (Сербия) - ФКСБ (Румыния) - 1:0.