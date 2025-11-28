Рейтинг@Mail.ru
Пьянич завершил карьеру, сообщили СМИ - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Футбол
 
17:07 28.11.2025 (обновлено: 17:14 28.11.2025)
Пьянич завершил карьеру, сообщили СМИ
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение завершить карьеру футболиста, сообщает Tuttomercatoweb. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
футбол
спорт
миралем пьянич
пфк цска
барселона
ювентус
босния и герцеговина
рома
спорт, миралем пьянич, пфк цска, барселона, ювентус, босния и герцеговина, рома, бешикташ
Футбол, Спорт, Миралем Пьянич, ПФК ЦСКА, Барселона, Ювентус, Босния и Герцеговина, Рома, Бешикташ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение завершить карьеру футболиста, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, Пьянич планирует остаться в футболе, но в другой роли. Последние месяцы босниец с семьей проводит в Дубае, где проходит обучение для получения лицензии футбольного агента.
Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Пьяничу 35 лет. Ранее он также выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону" и турецкий "Бешикташ". В составе "Ювентуса" Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С "Барселоной" он стал обладателем Кубка Испании.
Миралем Пьянич - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Бабаев рассказал о влиянии Пьянича на молодых футболистов ЦСКА
6 ноября, 08:36
 
