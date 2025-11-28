Пьянич завершил карьеру, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение завершить карьеру футболиста, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, Пьянич планирует остаться в футболе, но в другой роли. Последние месяцы босниец с семьей проводит в Дубае, где проходит обучение для получения лицензии футбольного агента.
Последним клубом в карьере Пьянича стал московский ЦСКА, за который он выступал с сентября 2024 года по июнь 2025 года, принял участие в 25 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами хавбек стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата страны.
Пьяничу 35 лет. Ранее он также выступал за французские "Мец" и "Лион", итальянские "Рому" и "Ювентус", испанскую "Барселону" и турецкий "Бешикташ". В составе "Ювентуса" Пьянич выиграл четыре чемпионата Италии, два Кубка Италии и один Суперкубок Италии. С "Барселоной" он стал обладателем Кубка Испании.