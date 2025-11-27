https://ria.ru/20251127/zenit-2058201074.html
"Зенит" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча Кубка России
"Зенит" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Зенит" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча Кубка России
Петербургский "Зенит" ведет в счете после первого тайма ответного матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против московского "Динамо". РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T21:28:00+03:00
2025-11-27T21:28:00+03:00
2025-11-27T21:28:00+03:00
футбол
зенит
динамо москва
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050821380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4545d6463904a96f422a0ef1d16e408.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050821380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d94b7bcc34585803b91a8207f809ead4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зенит, динамо москва, спорт
Футбол, Зенит, Динамо Москва, Спорт
"Зенит" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча Кубка России
"Зенит" ведет в счете после первого тайма матча Кубка России с "Динамо"
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" ведет в счете после первого тайма ответного матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против московского "Динамо".
Встреча проходит в четверг в Москве на домашнем стадионе "Динамо", "Зенит" ведет со счетом 1:0. На 29-й минуте с пенальти счет открыл Андрей Мостовой.
В первом матче "Динамо" добилось гостевой победы со счетом 3:1.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет.