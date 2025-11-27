https://ria.ru/20251127/voleybol-2058202219.html
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Новокуйбышевская "Нова" на выезде обыграла нижегородский "Горький" в матче девятого тура мужского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новокуйбышевская "Нова" на выезде обыграла нижегородский "Горький" в матче девятого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в четверг в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).
27 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
"Нова" одержала пятую победу при четырех поражениях и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. "Горький" с четырьмя победами и пятью поражениями располагается на девятой позиции.
В десятом туре "Нова" примет красноярский "Енисей" 30 ноября, а "Горький" на выезде сыграет с московским "Динамо" 2 декабря.