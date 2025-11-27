Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейбол
 
21:38 27.11.2025 (обновлено: 23:12 27.11.2025)
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Новокуйбышевская "Нова" на выезде обыграла нижегородский "Горький" в матче девятого тура мужского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
волейбол
нова (новокуйбышевск)
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
нова (новокуйбышевск), спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
Волейбол, Нова (Новокуйбышевск), Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России

Новокуйбышевская "Нова" обыграла нижегородский "Горький" в матче ЧР по волейболу

© пресс-служба ВК "Нова"Волейболисты "Новы"
Волейболисты Новы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© пресс-служба ВК "Нова"
Волейболисты "Новы". Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новокуйбышевская "Нова" на выезде обыграла нижегородский "Горький" в матче девятого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в четверг в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:23, 25:22, 17:25, 24:26, 15:11).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
27 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Горький
2 : 323:2522:2525:1726:2411:15
HOBA
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нова" одержала пятую победу при четырех поражениях и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. "Горький" с четырьмя победами и пятью поражениями располагается на девятой позиции.
В десятом туре "Нова" примет красноярский "Енисей" 30 ноября, а "Горький" на выезде сыграет с московским "Динамо" 2 декабря.
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Оренбуржье" на чемпионате России
26 ноября, 21:04
 
ВолейболНова (Новокуйбышевск)СпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
 
