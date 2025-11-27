Путин прислал венок на церемонию прощания с Никитой Симоняном

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в сборной СССР по футболу Никитой Симоняном, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Экс-футболист скончался 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания проходит в четверг на домашнем стадионе московского "Спартака".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Симонян - заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, был удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, звания "Заслуженный работник физической культуры РФ". В октябре президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя Труда за большой вклад в популяризацию отечественного футбола. Симонян был награжден олимпийским орденом МОК и орденом Международной федерации футбола (ФИФА).
