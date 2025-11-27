Футболисты и тренерский штаб "Спартака" простились с Симоняном

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывшие и нынешние футболисты московского "Спартака", а также тренерский штаб и персонал клуба попрощались с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР Никитой Симоняном, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Экс-футболист умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Церемония прощания с Симоняном проходит в четверг на стадионе "Спартака".

Симонян являлся победителем Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.