Путин назвал Симоняна легендой футбола
Футбол
 
12:33 27.11.2025
Путин назвал Симоняна легендой футбола
Путин назвал Симоняна легендой футбола
Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна легендой отечественного и мирового футбола. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Путин назвал Симоняна легендой футбола

Путин назвал Симоняна легендой отечественного и мирового футбола

© Фото : ФК "Спартак"Никита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : ФК "Спартак"
Никита Симонян. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал олимпийского чемпиона по футболу 1956 года Никиту Симоняна легендой отечественного и мирового футбола.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по "Спартаку" и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России", - зачитал телеграмму Путина министр спорта РФ Михаил Дегтярев на церемонии прощания с Симоняном.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом проходит в четверг на стадионе московского "Спартака".
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Глава ФИФА принес соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 23:30
 
ФутболСпортСССРРоссияНикита СимонянМельбурнВладимир ПутинМихаил ДегтяревСпартак МоскваКубок России по футболу
 
