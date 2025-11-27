Рейтинг@Mail.ru
ПАОК — "Бранн": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:41 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/paok-brann-smotret-onlayn-2058180356.html
ПАОК — "Бранн": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
ПАОК — "Бранн": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
ПАОК — "Бранн": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября
ПАОК и "Бранн" встретятся в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T19:41:00+03:00
2025-11-27T19:41:00+03:00
футбол
паок
бранн
лига европы уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890720270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fb1e4e6a8745651ffaf6eeedabfaa15.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890720270_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_382cc28ff86a36e6fb66e8d7536d8e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
паок, бранн, лига европы уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, ПАОК, Бранн, Лига Европы УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

ПАОК — "Бранн": смотреть онлайн матч Лиги Европы 27 ноября

© пресс-служба клуба ПАОКФутболисты греческого клуба ПАОК
Футболисты греческого клуба ПАОК - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© пресс-служба клуба ПАОК
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ПАОК и "Бранн" встретятся в матче пятого тура Лиги Европы УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 27 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига Европы УЕФА
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
ПАОК
1 : 1
Бранн
64‎’‎ • Лука Иванушек
(Тайсон Барселлос Фреда)
89‎’‎ • Эмиль Корнвиг
(Joachim Soltvedt)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболПАОКБраннЛига Европы 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала