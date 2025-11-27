Рейтинг@Mail.ru
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы
Футбол
 
22:43 27.11.2025 (обновлено: 23:04 27.11.2025)
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы
Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл норвежский "Бранн" в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, паок, бранн, лига европы уефа
Футбол, Спорт, ПАОК, Бранн, Лига Европы УЕФА
ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы

ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью с "Бранном" в матче основного этапа ЛЕ

Игроки ПАОКа - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Игроки ПАОКа. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл норвежский "Бранн" в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча в греческих Салониках завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Лука Иванушец (64-я минута). У гостей отличился Эмиль Корнвиг (89), который на 18-й минуте не реализовал пенальти.
ПАОК
1 : 1
Бранн
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 62-й минуте, его соотечественник нападающий Федор Чалов вышел на замену еще через 22 минуты.
Команды набрали по восемь очков после пяти матчей и находятся в зоне стыковых матчей за выход в 1/8 финала.
В следующем туре ПАОК 11 декабря в гостях сыграет с болгарским "Лудогорцем", в этот же день "Бранн" примет турецкий "Фенербахче".
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Федор Чалов стал отцом
14 ноября, 15:55
 
