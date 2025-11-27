ПАОК с Оздоевым и Чаловым сыграл вничью в матче Лиги Европы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК обыграл норвежский "Бранн" в матче пятого тура основного этапа Лиги Европы.

Встреча в греческих Салониках завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Лука Иванушец (64-я минута). У гостей отличился Эмиль Корнвиг (89), который на 18-й минуте не реализовал пенальти.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 62-й минуте, его соотечественник нападающий Федор Чалов вышел на замену еще через 22 минуты.

Команды набрали по восемь очков после пяти матчей и находятся в зоне стыковых матчей за выход в 1/8 финала.