Рейтинг@Mail.ru
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 27.11.2025 (обновлено: 18:41 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/myaus-2058149576.html
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России
Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T18:25:00+03:00
2025-11-27T18:41:00+03:00
хоккей с мячом
спорт
сергей мяус
борис скрынник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827626913_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_bf05e2d28824a60013c8d2f32ce18cd4.jpg
/20250409/skrynnik-2010331911.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827626913_0:0:1266:949_1920x0_80_0_0_c2589b21928f2b9aff4c3faf2673bf71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
хоккей с мячом, спорт, сергей мяус, борис скрынник
Хоккей с мячом, Спорт, Сергей Мяус, Борис Скрынник
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России

Скрынник сложит полномочия президента Федерации хоккея с мячом России

© пресс-служба ФХМРБорис Скрынник
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© пресс-служба ФХМР
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус выдвинут на должность президента ФХМР, сообщается в Telegram-канале организации.
Решение о выдвижении Мяуса принял исполком ФХМР абсолютным большинством голосов. Внеочередная конференция федерации намечена на 26 декабря 2025 года.
Действующий президент ФХМР Борис Скрынник сложит с себя полномочия. Он возглавляет организацию с 2009 года.
Мяусу 66 лет. Он тренировал сборную России в 2015-2017 годах, под его руководством национальная команда дважды становилась чемпионом мира (2015, 2016).
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Глава федерации бенди рассказал о работе над возвращением на мировую арену
9 апреля, 18:51
 
Хоккей с мячомСпортСергей МяусБорис Скрынник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала