Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус выдвинут на должность президента ФХМР, сообщается в Telegram-канале организации.

Решение о выдвижении Мяуса принял исполком ФХМР абсолютным большинством голосов. Внеочередная конференция федерации намечена на 26 декабря 2025 года.

Действующий президент ФХМР Борис Скрынник сложит с себя полномочия. Он возглавляет организацию с 2009 года.