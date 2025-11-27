https://ria.ru/20251127/myaus-2058149576.html
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России
Скрынник покинет пост президента Федерации хоккея с мячом России
Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T18:25:00+03:00
2025-11-27T18:25:00+03:00
2025-11-27T18:41:00+03:00
хоккей с мячом
спорт
сергей мяус
борис скрынник
хоккей с мячом, спорт, сергей мяус, борис скрынник
Хоккей с мячом, Спорт, Сергей Мяус, Борис Скрынник
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус выдвинут на должность президента ФХМР, сообщается в Telegram-канале организации.
Решение о выдвижении Мяуса принял исполком ФХМР абсолютным большинством голосов. Внеочередная конференция федерации намечена на 26 декабря 2025 года.
Действующий президент ФХМР Борис Скрынник сложит с себя полномочия. Он возглавляет организацию с 2009 года.
Мяусу 66 лет. Он тренировал сборную России в 2015-2017 годах, под его руководством национальная команда дважды становилась чемпионом мира (2015, 2016).