Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец" 27.11.2025
05:56 27.11.2025
Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец"
Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Прохорова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Олимпийского чемпиона по хоккею внесли в базу "Миротворец"

Сайт "Миротворец" внес олимпийского чемпиона Прохорова в свою базу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиталий Прохоров
Виталий Прохоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Виталий Прохоров. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу олимпийского чемпиона по хоккею Виталия Прохорова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Прохоров попал в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Киев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Украинский "Миротворец" внес в базу 25 российских детей
17 ноября, 13:19
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Евгений Рукосуев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Российских бобслеистов и скелетонистов занесли в базу сайта "Миротворец"
11 ноября, 04:32
 
