Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче 5-го тура общего этапа турнира против греческого "Олимпиакоса". Встреча завершилась со счетом 4:3.