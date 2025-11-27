Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче 5-го тура общего этапа турнира против греческого "Олимпиакоса". Встреча завершилась со счетом 4:3.
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
08’ • Чикиньо
52’ • Мехди Тареми
(Сантьяго Хеззе)
81’ • Аюб Эль-Кааби
(Габриэль Стрефецца)
22’ • Килиан Мбаппе
24’ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
29’ • Килиан Мбаппе
60’ • Килиан Мбаппе
В голосовании француз опередил португальского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витинью, форварда "Марселя" габонца Пьер-Эмерика Обамеянга и нападающего дортмундской "Боруссии" гвинейца Серу Гирасси.
Мбаппе 26 лет. Француз возглавляет список бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов, забив 9 мячей в 5 матчах.