Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
27.11.2025
Футбол
 
18:02 27.11.2025
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций
килиан мбаппе, лига чемпионов уефа, реал мадрид
Футбол, Килиан Мбаппе, Лига чемпионов УЕФА, Реал Мадрид
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов после покера "Олимпиакосу"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Нападающий мадридского "Реала" француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду Мбаппе забил четыре гола в гостевом матче 5-го тура общего этапа турнира против греческого "Олимпиакоса". Встреча завершилась со счетом 4:3.
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Олимпиакос
3 : 4
Реал Мадрид
08‎’‎ • Чикиньо
(Аюб Эль-Кааби)
52‎’‎ • Мехди Тареми
(Сантьяго Хеззе)
81‎’‎ • Аюб Эль-Кааби
(Габриэль Стрефецца)
22‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
24‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
29‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Эдуардо Камавинга)
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
В голосовании француз опередил португальского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витинью, форварда "Марселя" габонца Пьер-Эмерика Обамеянга и нападающего дортмундской "Боруссии" гвинейца Серу Гирасси.
Мбаппе 26 лет. Француз возглавляет список бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов, забив 9 мячей в 5 матчах.
