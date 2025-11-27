Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский "Реал" одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в греческом Пирее завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе "Реала" покером отметился Килиан Мбаппе (22, 24, 29 и 60-я минуты). У "Олимпиакоса" мячи забили Чикиньо (8), Мехди Тареми (52) и Аюб Эль-Кааби (81).

Мбаппе за 6 минут 42 секунды забил первые три мяча и оформил второй по скорости хет-трик в истории Лиги чемпионов, уступив нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египтянин трижды отличился в ворота шотландского "Рейнджерс" за 6 минут 13 секунд в 2022 году.

Защитник "Реала" Ферлан Менди вышел в стартовом составе после пяти месяцев отсутствия из-за травмы бедра.

"Реал" (12 очков) выиграл четвертый матч при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице. Мадридская команда прервала серию из трех встреч без побед во всех соревнованиях. "Олимпиакос" (2) проиграл в третьем матче основного этапа и идет 33-й, греческая команда еще не выигрывала в текущем розыгрыше турнира.