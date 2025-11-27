Рейтинг@Mail.ru
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ
Футбол
 
01:02 27.11.2025
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ
Испанский "Реал" одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
футбол
спорт
килиан мбаппе
мехди тареми
аюб эль-кааби
реал мадрид
ливерпуль
лига чемпионов уефа
спорт, килиан мбаппе, мехди тареми, аюб эль-кааби, реал мадрид, ливерпуль, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Мехди Тареми, Аюб Эль-Кааби, Реал Мадрид, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ

Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче Лиги чемпионов

© Getty Images / AnadoluКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Anadolu
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский "Реал" одержал победу над греческим "Олимпиакосом" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в греческом Пирее завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе "Реала" покером отметился Килиан Мбаппе (22, 24, 29 и 60-я минуты). У "Олимпиакоса" мячи забили Чикиньо (8), Мехди Тареми (52) и Аюб Эль-Кааби (81).
Мбаппе за 6 минут 42 секунды забил первые три мяча и оформил второй по скорости хет-трик в истории Лиги чемпионов, уступив нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. Египтянин трижды отличился в ворота шотландского "Рейнджерс" за 6 минут 13 секунд в 2022 году.
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Олимпиакос
3 : 4
Реал Мадрид
08‎’‎ • Чикиньо
(Аюб Эль-Кааби)
52‎’‎ • Мехди Тареми
(Сантьяго Хеззе)
81‎’‎ • Аюб Эль-Кааби
(Габриэль Стрефецца)
22‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
24‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Арда Гюлер)
29‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Эдуардо Камавинга)
60‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Реала" Ферлан Менди вышел в стартовом составе после пяти месяцев отсутствия из-за травмы бедра.
"Реал" (12 очков) выиграл четвертый матч при одном поражении в основном этапе Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице. Мадридская команда прервала серию из трех встреч без побед во всех соревнованиях. "Олимпиакос" (2) проиграл в третьем матче основного этапа и идет 33-й, греческая команда еще не выигрывала в текущем розыгрыше турнира.
В следующем туре "Реал" 10 декабря примет английский "Манчестер Сити", днем ранее "Олимпиакос" сыграет в гостях с казахстанским "Кайратом".
Футбол
 
