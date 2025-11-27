Рейтинг@Mail.ru
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ
Хоккей
 
07:38 27.11.2025
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, чикаго, нико штурм, мэттью болди, кирилл капризов, чикаго блэкхокс, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Чикаго, Нико Штурм, Мэттью Болди, Кирилл Капризов, Чикаго Блэкхокс, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ

Шайба Капризова в овертайме принесла "Миннесоте" победу над "Чикаго" в матче НХЛ

Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Уайлд"
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Брок Фейбер (40-я минута), Нико Штурм (43), Мэттью Болди (51) и Кирилл Капризов (62). У хозяев отличились Джейсон Дикинсон (26), Коннор Бедард (33) и Артем Левшунов (46), белорус отметился первой шайбой в НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 04:30
Закончен в OT
Чикаго
3 : 4
Миннесота
25:41 • Джейсон Дикинсон
32:08 • Коннор Бедард
(Sam Rinzel, Тайлер Бертуцци)
45:31 • Artyom Levshunov
(Коннор Бедард, Колтон Дач)
39:44 • Брок Фабер
(Маркус Йоханссон, Мэттью Болди)
42:15 • Нико Штурм
(Юнас Бродин, Якоб Миддлтон)
50:35 • Мэттью Болди
(Юнас Бродин, Брок Фабер)
61:36 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
У Капризова в текущем сезоне 28 очков (14 голов + 14 передач) в 24 матчах, россиянин является лучшим бомбардиром команды.
"Миннесота" с 30 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (25 очков) идет пятым.
