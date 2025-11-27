"Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче НХЛ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" обыграла в овертайме "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Брок Фейбер (40-я минута), Нико Штурм (43), Мэттью Болди (51) и Кирилл Капризов (62). У хозяев отличились Джейсон Дикинсон (26), Коннор Бедард (33) и Артем Левшунов (46), белорус отметился первой шайбой в НХЛ.
27 ноября 2025 • начало в 04:30
Закончен в OT
25:41 • Джейсон Дикинсон
32:08 • Коннор Бедард
(Sam Rinzel, Тайлер Бертуцци)
45:31 • Artyom Levshunov
(Коннор Бедард, Колтон Дач)
39:44 • Брок Фабер
42:15 • Нико Штурм
50:35 • Мэттью Болди
(Юнас Бродин, Брок Фабер)
61:36 • Кирилл Капризов
У Капризова в текущем сезоне 28 очков (14 голов + 14 передач) в 24 матчах, россиянин является лучшим бомбардиром команды.
"Миннесота" с 30 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Чикаго" (25 очков) идет пятым.
