Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин
Хоккей
Хоккей
 
04:39 27.11.2025
Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин
Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин

Канадец Комри стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин в матчах НХЛ

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
4 : 3
Виннипег
06:38 • Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21 • Якоб Чичрун
(Сонни Милано, Этен Франк)
25:22 • Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Энтони Бовилье)
45:25 • Коннор Макмайкл
19:38 • Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
21:24 • Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
55:11 • Марк Шайфеле
(Кайл Коннор, Дилан Демело)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" рамках регулярного первенства. Во втором периоде встречи Овечкин отметился голом, поразив ворота канадского голкипера "Виннипега" Эрика Комри на 26-й минуте встречи. Комри стал 186-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Комри матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 908 заброшенных шайб в 1515 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Овечкин забил 908-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Вчера, 04:36
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
