Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.

"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" рамках регулярного первенства. Во втором периоде встречи Овечкин отметился голом, поразив ворота канадского голкипера "Виннипега" Эрика Комри на 26-й минуте встречи. Комри стал 186-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Комри матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.