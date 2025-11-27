Канадец из "Виннипега" стал 186-м вратарем, которому забил Овечкин

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в матчах чемпионатов лиги.
"Вашингтон" принимает "Виннипег Джетс" рамках регулярного первенства. Во втором периоде встречи Овечкин отметился голом, поразив ворота канадского голкипера "Виннипега" Эрика Комри на 26-й минуте встречи. Комри стал 186-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана "Вашингтона".
Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству вратарей, которым он забрасывал шайбы в чемпионатах лиги. Для Комри матч против "Кэпиталз" стал первым в карьере в "регулярках" НХЛ.
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Всю свою карьеру в лиге он провел в "Вашингтоне". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 908 заброшенных шайб в 1515 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
