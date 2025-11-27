https://ria.ru/20251127/khokkey-2057883532.html
Овечкин забил 908-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 908-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 908-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
