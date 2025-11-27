"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан

«

"Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть своих фанатов и быстро продать онлайн кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, оставив своих поклонников без денег? Хороший парень просто не может так поступить", — написал Печально Известный в соцсети Х.