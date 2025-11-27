Рейтинг@Mail.ru
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
06:30 27.11.2025 (обновлено: 07:29 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/khabib--2057895151.html
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пригласил ирландца Конора Макгрегора в родной Дагестан, чтобы... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:30:00+03:00
2025-11-27T07:29:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
хабиб нурмагомедов
конор макгрегор
павел дуров
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057888370_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c9023e86b2986a8f7b912402adfea3a9.jpg
/20251026/durov--2050639946.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057888370_83:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_28d8f7dda1718e36f392762b15960d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), хабиб нурмагомедов, конор макгрегор, павел дуров, вокруг спорта, скандал, ufc, telegram
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Павел Дуров, Вокруг спорта, скандал, UFC, Telegram
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан

Нурмагомедов пригласил Макгрегора в Дагестан на лечение от наркозависимости

© Getty Images / Brandon MagnusХабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Brandon Magnus
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пригласил ирландца Конора Макгрегора в родной Дагестан, чтобы избавиться от пагубных привычек.
Ранее в Telegram завершился совместный аукцион платформы и члена Зала славы UFC. На аукцион были выставлены цифровые "папахи", фирменный атрибут Хабиба. Отмечалось, что общая выручка составила около 4,5 миллиона долларов. Впоследствии Макгрегор обвинил бывшего соперника, которому досрочно проигрывал в 2018 году, в мошенничестве.
«

"Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть своих фанатов и быстро продать онлайн кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, оставив своих поклонников без денег? Хороший парень просто не может так поступить", — написал Печально Известный в соцсети Х.

Павел Дуров и Хабиб Нурмагомедов - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Павел Дуров посетил UFC 321 и сфотографировался с Хабибом
26 октября, 03:09
Россиянин ответил Макгрегору:
«

"Ты абсолютный лжец. Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после того, как тебя уничтожили в ту ночь, но тебе это никогда не удастся!"

Также бывший обладатель титула UFC в ходе перепалки в соцсетях пригласил Макгрегора на лечение от наркозависимости в Дагестан:
«
"По моим подсчетам, в моих реабилитационных центрах в Дагестане я вылечил 56 бывших наркоманов. Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся. Насколько я понимаю, поездка в Мексику тебе не помогла".
Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Хабиб НурмагомедовКонор МакгрегорПавел ДуровВокруг спортаскандалUFCTelegram
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала