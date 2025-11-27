https://ria.ru/20251127/khabib--2057895151.html
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пригласил ирландца Конора Макгрегора в родной Дагестан, чтобы... РИА Новости Спорт, 27.11.2025
2025-11-27T06:30:00+03:00
2025-11-27T06:30:00+03:00
2025-11-27T07:29:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
хабиб нурмагомедов
конор макгрегор
павел дуров
вокруг спорта
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057888370_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_c9023e86b2986a8f7b912402adfea3a9.jpg
/20251026/durov--2050639946.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057888370_83:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_28d8f7dda1718e36f392762b15960d4f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), хабиб нурмагомедов, конор макгрегор, павел дуров, вокруг спорта, скандал, ufc, telegram
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Павел Дуров, Вокруг спорта, скандал, UFC, Telegram
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
Нурмагомедов пригласил Макгрегора в Дагестан на лечение от наркозависимости
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пригласил ирландца Конора Макгрегора в родной Дагестан, чтобы избавиться от пагубных привычек.
Ранее в Telegram завершился совместный аукцион платформы и члена Зала славы UFC. На аукцион были выставлены цифровые "папахи", фирменный атрибут Хабиба. Отмечалось, что общая выручка составила около 4,5 миллиона долларов. Впоследствии Макгрегор обвинил бывшего соперника, которому досрочно проигрывал в 2018 году, в мошенничестве.
«
"Не может быть, чтобы хороший парень Хабиб использовал имя покойного отца и культуру Дагестана, чтобы обмануть своих фанатов и быстро продать онлайн кучу цифровых NFT, а затем удалить весь контент после их продажи, оставив своих поклонников без денег? Хороший парень просто не может так поступить", — написал Печально Известный в соцсети Х.
Россиянин ответил Макгрегору:
«
"Ты абсолютный лжец. Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после того, как тебя уничтожили в ту ночь, но тебе это никогда не удастся!"
Также бывший обладатель титула UFC в ходе перепалки в соцсетях пригласил Макгрегора на лечение от наркозависимости в Дагестан:
«
"По моим подсчетам, в моих реабилитационных центрах в Дагестане я вылечил 56 бывших наркоманов. Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся. Насколько я понимаю, поездка в Мексику тебе не помогла".