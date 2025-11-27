Рейтинг@Mail.ru
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов
Футбол
 
01:15 27.11.2025
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" обыграл итальянский "Интер" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
спорт, хулиан альварес, хосе мария хименес, пётр зелиньский, интер, атлетико (мадрид), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Хулиан Альварес, Хосе Мария Хименес, Пётр Зелиньский, Интер, Атлетико (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов

Гол Хименеса принес "Атлетико" победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов

© Getty Images / Europa Press SportsЛаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Europa Press Sports
Читать в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский "Атлетико" обыграл итальянский "Интер" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. В составе "Атлетико" мячи забили Хулиан Альварес (9-я минута) и Хосе Мария Хименес (90+3). У "Интера" отличился Пётр Зелиньский (53).
Лига чемпионов УЕФА
26 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Атлетико Мадрид
2 : 1
Интер М
09‎’‎ • Хулиан Альварес
90‎’‎ • Хосе Хименес
(Антуан Гризманн)
54‎’‎ • Петр Зелиньский
(Анж-Йоан Бонни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" (12 очков) впервые потерял очки в основном этапе Лиги чемпионов и опустился на четвертое место в турнирной таблице. "Атлетико" (9) одержал три победы, потерпел два поражения и идет 12-м.
В следующем туре "Атлетико" 9 ноября сыграет в гостях с нидерландским ПСВ, в этот же день "Интер" примет английский "Ливерпуль".
Эпизод матча ПСЖ против Тоттенхэма в Лиге чемпионов - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Хет-трик Витиньи помог "ПСЖ" обыграть "Тоттенхэм" в матче ЛЧ
Вчера, 01:14
 
ФутболСпортХулиан АльваресХосе Мария ХименесПётр ЗелиньскийИнтерАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
