"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Испанский "Атлетико" обыграл итальянский "Интер" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. В составе "Атлетико" мячи забили Хулиан Альварес (9-я минута) и Хосе Мария Хименес (90+3). У "Интера" отличился Пётр Зелиньский (53).

"Интер" (12 очков) впервые потерял очки в основном этапе Лиги чемпионов и опустился на четвертое место в турнирной таблице. "Атлетико" (9) одержал три победы, потерпел два поражения и идет 12-м.