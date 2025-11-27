https://ria.ru/20251127/inter-2057867053.html
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов
"Интер" потерпел первое поражение в сезоне Лиги чемпионов
Испанский "Атлетико" обыграл итальянский "Интер" в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Гол Хименеса принес "Атлетико" победу над "Интером" в матче Лиги чемпионов