"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 27.11.2025
Футбол
 
22:53 27.11.2025 (обновлено: 23:04 27.11.2025)
"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы
"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы
Английская "Астон Вилла" дома выиграла у швейцарского "Янг Бойз" в матче пятого тура основного этапа футбольной Европы. РИА Новости Спорт, 27.11.2025
астон вилла, янг бойз, дониэлл мален, спорт, лига европы уефа
"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Английская "Астон Вилла" дома выиграла у швейцарского "Янг Бойз" в матче пятого тура основного этапа футбольной Европы.
Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Дониелл Мален (27-я и 42-я минуты). В составе гостей отличился Жоэл Монтейру (90).
Лига Европы УЕФА
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Астон Вилла
2 : 1
Янг Бойз
27‎’‎ • Дониэлл Мален
(Юри Тилеманс)
42‎’‎ • Дониэлл Мален
(Морган Роджерс)
90‎’‎ • Жоэль Монтейро
(Грегори Вутрих)
"Астон Вилла" (12 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Лиги Европы. "Янг Бойз" (6) располагается на 24-й строчке. В следующем туре "Астон Вилла" сыграет в гостях со швейцарским "Базелем" 11 декабря. "Янг Бойз" в тот же день примет французский "Лилль".

Результаты других матчей:

  • "Виктория" (Чехия) - "Фрайбург" (Германия) - 0:0;
  • "Лилль" (Франция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 4:0;
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Сельта" (Испания) - 3:2;
  • "Порту" (Португалия) - "Ницца" (Франция) - 3:0;
  • "Рома" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:1;
  • "Фейенорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) - 1:3;
  • "Фенербахче" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1.
"Штутгарт" обыграл "Фейенорд" в матче Лиги Европы
7 ноября, 01:34
 
Футбол
 
