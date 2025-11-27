"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Английская "Астон Вилла" дома выиграла у швейцарского "Янг Бойз" в матче пятого тура основного этапа футбольной Европы.
Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Дониелл Мален (27-я и 42-я минуты). В составе гостей отличился Жоэл Монтейру (90).
27 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
27’ • Дониэлл Мален
42’ • Дониэлл Мален
(Морган Роджерс)
90’ • Жоэль Монтейро
(Грегори Вутрих)
"Астон Вилла" (12 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Лиги Европы. "Янг Бойз" (6) располагается на 24-й строчке. В следующем туре "Астон Вилла" сыграет в гостях со швейцарским "Базелем" 11 декабря. "Янг Бойз" в тот же день примет французский "Лилль".
Результаты других матчей:
- "Виктория" (Чехия) - "Фрайбург" (Германия) - 0:0;
- "Лилль" (Франция) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 4:0;
- "Лудогорец" (Болгария) - "Сельта" (Испания) - 3:2;
- "Порту" (Португалия) - "Ницца" (Франция) - 3:0;
- "Рома" (Италия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 2:1;
- "Фейенорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) - 1:3;
- "Фенербахче" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1.
