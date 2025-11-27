"Астон Вилла" обыграла "Янг Бойз" в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых дубль оформил Дониелл Мален (27-я и 42-я минуты). В составе гостей отличился Жоэл Монтейру (90).

"Астон Вилла" (12 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице Лиги Европы. "Янг Бойз" (6) располагается на 24-й строчке. В следующем туре "Астон Вилла" сыграет в гостях со швейцарским "Базелем" 11 декабря. "Янг Бойз" в тот же день примет французский "Лилль".