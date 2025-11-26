https://ria.ru/20251126/sporting-bryugge-smotret-match-2057829155.html
"Спортинг" — "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"Спортинг" — "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Спортинг" — "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"Спортинг" и "Брюгге" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:00:00+03:00
2025-11-26T22:00:00+03:00
футбол
спортинг (лиссабон)
брюгге
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790324488_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4fcd9a29e46b0407345f0e33861c3563.jpg
/20251106/barselona-2053241740.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790324488_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_64044fccd765337eb3eda7cb8afbb65f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спортинг (лиссабон), брюгге, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спортинг (Лиссабон), Брюгге, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей