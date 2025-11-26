Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:34 26.11.2025 (обновлено: 22:40 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/spartak-2057849691.html
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Московский "Спартак" в гостях обыграл столичный "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:34:00+03:00
2025-11-26T22:40:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
локомотив (москва)
кубок россии по футболу
пабло солари
манфред угальде
маркиньос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843084_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_94eedb99b88225686b21703549c57ba5.jpg
/20251126/futbol-2057849505.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c64aab065d64e1537e9945c6ed7d688.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спартак москва, локомотив (москва), кубок россии по футболу, пабло солари, манфред угальде , маркиньос, алексей батраков
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Кубок России по футболу, Пабло Солари, Манфред Угальде , Маркиньос, Алексей Батраков
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

"Спартак" обыграл "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФутбол. Кубок России. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва)
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Футбол. Кубок России. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" (Москва)
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" в гостях обыграл столичный "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд.
Встреча, которая прошла в среду на домашнем стадионе железнодорожников, завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:2. В составе победителей отличились Манфред Угальде (41-я минута), Пабло Солари (53) и Маркиньос (57). У хозяев отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, пенальти).
Кубок России по футболу
26 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Локомотив
2 : 3
Спартак Москва
24‎’‎ • Алексей Батраков
90‎’‎ • Николай Комличенко (П)
42‎’‎ • Манфред Угальде
54‎’‎ • Маркиньос
(Жедсон Фернандеш)
58‎’‎ • Пабло Солари
(Даниил Денисов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Игра началась с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением лучшего бомбардира в истории "Спартака" и провели всю встречу с траурными повязками. Также фанаты "красно-белых" вывесили траурный баннер и провели первые пять минут встречи в тишине в память об экс-футболисте. Перед игрой фанаты "Спартака" и "Локомотива" приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга.
Первая встреча завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:1. "Спартак" встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в противостоянии между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо", "Локомотив" сыграет в пути регионов с тульским "Арсеналом".
Футболисты Ростова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России
26 ноября, 22:31
 
ФутболСпортСпартак МоскваЛокомотив (Москва)Кубок России по футболуПабло СолариМанфред УгальдеМаркиньосАлексей Батраков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала