"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский "Спартак" в гостях обыграл столичный "Локомотив" в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд.
Встреча, которая прошла в среду на домашнем стадионе железнодорожников, завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:2. В составе победителей отличились Манфред Угальде (41-я минута), Пабло Солари (53) и Маркиньос (57). У хозяев отличились Алексей Батраков (24) и Николай Комличенко (90+7, пенальти).
26 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
24’ • Алексей Батраков
90’ • Николай Комличенко (П)
42’ • Манфред Угальде
54’ • Маркиньос
58’ • Пабло Солари
Игра началась с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением лучшего бомбардира в истории "Спартака" и провели всю встречу с траурными повязками. Также фанаты "красно-белых" вывесили траурный баннер и провели первые пять минут встречи в тишине в память об экс-футболисте. Перед игрой фанаты "Спартака" и "Локомотива" приняли решение отказаться от оскорбительных скандирований в адрес друг друга.
