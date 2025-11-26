Рейтинг@Mail.ru
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:02 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ska-2057847124.html
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью"
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью" - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью"
Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T22:02:00+03:00
2025-11-26T22:02:00+03:00
хоккей
спорт
брендэн лайпсик
валентин зыков
александр скоренов
ска (санкт-петербург)
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920260631_0:333:2033:1476_1920x0_80_0_0_226bdd434ee61ca5a55be47cf05c2f54.jpg
/20251126/khokkey-2057846664.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920260631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d6a647b51c5ed81b475af04c224a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брендэн лайпсик, валентин зыков, александр скоренов, ска (санкт-петербург), северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Брендэн Лайпсик, Валентин Зыков, Александр Скоренов, СКА (Санкт-Петербург), Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью"

СКА со счетом 6:4 победил "Северсталь" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч СКА - "Динамо" (Москва)
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
26 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
4 : 6
СКА
00:43 • Владимир Грудинин
(Руслан Абросимов, Адам Лишка)
20:36 • Александр Скоренов
(Николай Чебыкин, Данил Аймурзин)
37:52 • Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Thomas Gregoire)
39:07 • Yanni Kaldis
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
04:09 • Матвей Поляков
(Андрей Педан, Пьеррик Дюбе)
14:04 • Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Тревор Мерфи)
22:09 • Брендэн Лайпсик
(Рокко Гримальди)
36:55 • Джозеф Бландизи
(Рокко Гримальди, Брендэн Лайпсик)
58:15 • Брендэн Лайпсик
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
59:46 • Валентин Зыков
(Сергей Плотников, Бреннан Менелл)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0) в пользу гостей. В составе СКА дублями отметились Валентин Зыков (15-я и 60-я минуты) и Брендэн Лайпсик (23, 59), шайбы также забросили Матвей Поляков (5) и Джозеф Бландизи (37). У "Северстали" отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).
Ассистировавший Скоренову Данил Аймурзин продлил свою результативную серию до пяти матчей в КХЛ, Иванцов и хоккеисты СКА Тревор Мёрфи и Рокко Гримальди - до четырех.
СКА, набрав 32 очка, идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 42 баллами занимает второе место.
В следующем матче СКА 28 ноября сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом", "Северсталь" в этот же день примет ярославский "Локомотив".
Макс Комтуа - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Московское "Динамо" обыграло ярославский "Локомотив" в матче КХЛ
26 ноября, 21:59
 
ХоккейСпортБрендэн ЛайпсикВалентин ЗыковАлександр СкореновСКА (Санкт-Петербург)СеверстальКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала