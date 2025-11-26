Дубли Лайпсика и Зыкова помогли СКА одержать победу над "Северсталью"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
26 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
00:43 • Владимир Грудинин
20:36 • Александр Скоренов
(Николай Чебыкин, Данил Аймурзин)
37:52 • Илья Иванцов
(Александр Скоренов, Thomas Gregoire)
39:07 • Yanni Kaldis
(Давид Думбадзе, Данил Веряев)
04:09 • Матвей Поляков
(Андрей Педан, Пьеррик Дюбе)
14:04 • Валентин Зыков
22:09 • Брендэн Лайпсик
36:55 • Джозеф Бландизи
58:15 • Брендэн Лайпсик
59:46 • Валентин Зыков
Встреча в Череповце завершилась со счетом 6:4 (2:1, 2:3, 2:0) в пользу гостей. В составе СКА дублями отметились Валентин Зыков (15-я и 60-я минуты) и Брендэн Лайпсик (23, 59), шайбы также забросили Матвей Поляков (5) и Джозеф Бландизи (37). У "Северстали" отличились Владимир Грудинин (1), Александр Скоренов (21), Илья Иванцов (38) и Иоаннис Калдис (40).
Ассистировавший Скоренову Данил Аймурзин продлил свою результативную серию до пяти матчей в КХЛ, Иванцов и хоккеисты СКА Тревор Мёрфи и Рокко Гримальди - до четырех.
СКА, набрав 32 очка, идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, где "Северсталь" с 42 баллами занимает второе место.
В следующем матче СКА 28 ноября сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом", "Северсталь" в этот же день примет ярославский "Локомотив".
