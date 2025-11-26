Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил, что смерть олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Никиты Симоняна подстегивала игроков команды к победе над столичным "Локомотивом".

В среду " Спартак " в гостях обыграл " Локомотив " со счетом 3:2 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России и вышел в следующий раунд. Игра началась с минуты молчания в память о Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением лучшего бомбардира в истории "Спартака" и провели всю встречу с траурными повязками. Также фанаты "красно-белых" вывесили траурный баннер и провели первые пять минут встречи в тишине в память об экс-футболисте.

"Симонян - легенда российского футбола и огромная утрата. Он очень близко был вовлечен в футбол. Думаю, сегодня это, конечно, подстегивало футболистов", - заявил Романов журналистам.

"Хорошая получилась игра по содержанию. Я остался доволен тем, как футболисты действовали в атаке. Не смотрели на результаты первой встречи. Рад, как ребята отреагировали. Что-то получалось, что-то - нет. (Пабло) Солари - это человек, который голоден до забитых мячей. Этим он нам и понравился, когда приехал. У него долгая была адаптация, но сейчас я рад, что он забивает", - добавил специалист.

На вопрос о том, когда "Спартак" примет решение о будущем главного тренера, Романов ответил: "Об этом не думаю вообще".