Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"
Футбол
 
23:41 26.11.2025 (обновлено: 00:59 27.11.2025)
Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"
Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"
футбол
спорт
никита симонян
спартак москва
локомотив (москва)
кубок россии по футболу
спорт, никита симонян, спартак москва, локомотив (москва), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Спартак Москва, Локомотив (Москва), Кубок России по футболу
Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака"

Романов заявил, что утрата Симоняна подстегнула футболистов "Спартака" к победе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил, что смерть олимпийского чемпиона 1956 года по футболу Никиты Симоняна подстегивала игроков команды к победе над столичным "Локомотивом".
В среду "Спартак" в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 3:2 в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России и вышел в следующий раунд. Игра началась с минуты молчания в память о Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением лучшего бомбардира в истории "Спартака" и провели всю встречу с траурными повязками. Также фанаты "красно-белых" вывесили траурный баннер и провели первые пять минут встречи в тишине в память об экс-футболисте.
Футбол. Кубок России. Локомотив (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Спартак" одолел "Локомотив" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
26 ноября, 22:34
"Симонян - легенда российского футбола и огромная утрата. Он очень близко был вовлечен в футбол. Думаю, сегодня это, конечно, подстегивало футболистов", - заявил Романов журналистам.
"Хорошая получилась игра по содержанию. Я остался доволен тем, как футболисты действовали в атаке. Не смотрели на результаты первой встречи. Рад, как ребята отреагировали. Что-то получалось, что-то - нет. (Пабло) Солари - это человек, который голоден до забитых мячей. Этим он нам и понравился, когда приехал. У него долгая была адаптация, но сейчас я рад, что он забивает", - добавил специалист.
На вопрос о том, когда "Спартак" примет решение о будущем главного тренера, Романов ответил: "Об этом не думаю вообще".
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 11 ноября после расторжения контракта с сербом Деяном Станковичем. За это время "красно-белые" выиграли два матча подряд.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 19:05
 
Футбол Спорт Никита Симонян Спартак Москва Локомотив (Москва) Кубок России по футболу
 
