"Пафос" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
Футбол
 
20:00 26.11.2025
"Пафос" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"Пафос" и "Монако" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Новости
"Пафос" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. "Пафос" и "Монако" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 26 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
"Красная карточка все меняет": Флик объяснил поражение "Барселоны" в ЛЧ
26 ноября, 07:07
 
Футбол Пафос Монако Лига чемпионов 2025-2026
 
