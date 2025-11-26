https://ria.ru/20251126/pafos-monako-smotret-match-2057798967.html
"Пафос" — "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 26 ноября
"Пафос" и "Монако" встретятся в матче пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
