Безуглов рассказал о состоянии Кругового

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Данил Круговой сыграет в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России против махачкалинского "Динамо", несмотря на оставшийся дискомфорт после полученного повреждения в матче чемпионата против столичного "Спартака", заявил главный врач команды Эдуард Безуглов.
ЦСКА в субботу на выезде потерпел поражение от "Спартака" (0:1) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На 11-й минуте Круговой покинул поле из-за повреждения. Позднее ЦСКА сообщил, что защитник получил ушиб передней подвздошной кости. Кроме того, в клубе рассказали, что в матче со "Спартаком" сотрясение мозга получил еще один игрок обороны - Матвей Лукин, который также вошел в состав клуба на матч Кубка России против махачкалинского "Динамо". Кубковый матч пройдет в среду в Москве и начнется в 18:00 мск.
"Сегодня в игре будет недоступен только Рамиро Ди Лусиано, он хорошо работает и на следующей неделе должен вернуться к тренировкам в общей группе. Круговой проявил себя очень мужественно, три дня интенсивно лечился, что позволило ему сегодня выйти в стартовом составе, при этом дискомфорт у него какой-то сохраняется, но он большой молодец и готов помочь команде в такой ситуации. Матвей Лукин в матче со "Спартаком" получил сотрясение мозга, тоже помог нам и лечился ровно так, как требовалось, и также команде поможет", - заявил Безуглов на видео, которое опубликовано в Telegram-канале ЦСКА.
Первый матч между командами, который прошел в Каспийске 5 ноября, завершился со счетом 1:0 в пользу махачкалинского "Динамо".
