Безуглов рассказал о состоянии Кругового

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Данил Круговой сыграет в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России против махачкалинского "Динамо", несмотря на оставшийся дискомфорт после полученного повреждения в матче чемпионата против столичного "Спартака", заявил главный врач команды Эдуард Безуглов.