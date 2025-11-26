Российский вратарь обновил национальный рекорд по сейвам в матче ЛЧ

В домашней игре пятого тура общего этапа против туринского "Ювентуса" (2:3) Хайкин отразил 12 ударов. Он обошел Игоря Акинфеева (ЦСКА), Сергея Рыжикова ("Рубин"), Владимира Габулова (ЦСКА) и Илью Помазуна (ЦСКА), которые в разное время совершили по девять сейвов. Также Хайкин показал второй результат среди всех голкиперов текущего розыгрыша еврокубка. Лидерство по этому показателю принадлежит вратарю "Марселя" Херонимо Рульи, который отразил 13 ударов в гостевой игре стартового тура ЛЧ против мадридского "Реала", завершившейся победой хозяев со счетом 2:1.