Российский вратарь обновил национальный рекорд по сейвам в матче ЛЧ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Голкипер норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей по количеству отраженных ударов в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.
В домашней игре пятого тура общего этапа против туринского "Ювентуса" (2:3) Хайкин отразил 12 ударов. Он обошел Игоря Акинфеева (ЦСКА), Сергея Рыжикова ("Рубин"), Владимира Габулова (ЦСКА) и Илью Помазуна (ЦСКА), которые в разное время совершили по девять сейвов. Также Хайкин показал второй результат среди всех голкиперов текущего розыгрыша еврокубка. Лидерство по этому показателю принадлежит вратарю "Марселя" Херонимо Рульи, который отразил 13 ударов в гостевой игре стартового тура ЛЧ против мадридского "Реала", завершившейся победой хозяев со счетом 2:1.
По данным статистической платформы, россиянин является лучшим голкипером общего этапа по количеству предотвращенных голов без учета автоголов. Он пропустил 10 мячей в пяти играх при ожидаемом количестве (xGoT) 15,1.
В активе "Буде-Глимта" две ничьи и три поражения, клуб занимает 31-е место в таблице общего этапа.
