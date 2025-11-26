https://ria.ru/20251126/futbol-2057849505.html
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России
"Ростов" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
