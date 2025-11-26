Рейтинг@Mail.ru
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
22:31 26.11.2025 (обновлено: 22:43 26.11.2025)
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России
"Ростов" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, иван комаров (15.04.2003), дмитрий чистяков, ислам машуков, нижнекамск, ростов, нефтехимик, кубок россии по футболу
Спорт, Иван Комаров (15.04.2003), Дмитрий Чистяков, Ислам Машуков, Нижнекамск, Ростов, Нефтехимик, Кубок России по футболу
"Ростов" взял верх над "Нефтехимиком" в матче Кубка России

Футболисты "Ростова" обыграли "Нефтехимик" в матче Кубка России

© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"Футболисты "Ростова"
Футболисты Ростова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Ростов"
Футболисты "Ростова". Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Ростов" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Ростова" дублем отметился Иван Комаров (18-я и 36-я минуты), мяч также забил Дмитрий Чистяков (49). У "Нефтехимика" отличился Ислам Машуков (46).
Кубок России по футболу
26 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Нефтехимик
1 : 3
Ростов
46‎’‎ • Ислам Машуков
18‎’‎ • Иван Комаров
(Давид Семенчук)
36‎’‎ • Егор Голенков
(Давид Семенчук)
49‎’‎ • Дмитрий Чистяков
(Иван Комаров)
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Во втором этапе четвертьфинала пути регионов "Ростов" сыграет с махачкалинским "Динамо". "Нефтехимик" завершил выступление в турнире.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
23 ноября, 20:08
 
СпортИван Комаров (15.04.2003)Дмитрий ЧистяковИслам МашуковНижнекамскРостовНефтехимикКубок России по футболу
 
