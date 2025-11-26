Футболисты "Локомотива" и "Спартака" играют вничью после первого тайма

https://ria.ru/20251126/futbol-2057842253.html
Московский "Локомотив" играет вничью со столичным "Спартаком" после первого тайма ответного матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
