Футболисты "Локомотива" и "Спартака" играют вничью после первого тайма - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Футбол
 
21:28 26.11.2025 (обновлено: 22:41 26.11.2025)
Футболисты "Локомотива" и "Спартака" играют вничью после первого тайма
Футболисты "Локомотива" и "Спартака" играют вничью после первого тайма
Московский "Локомотив" играет вничью со столичным "Спартаком" после первого тайма ответного матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
спорт, алексей батраков, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), спартак москва
Футбол, Спорт, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва
Футболисты "Локомотива" и "Спартака" играют вничью после первого тайма

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский "Локомотив" играет вничью со столичным "Спартаком" после первого тайма ответного матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Кубок России по футболу
26 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Локомотив
2 : 3
Спартак Москва
24‎’‎ • Алексей Батраков
90‎’‎ • Николай Комличенко (П)
42‎’‎ • Манфред Угальде
54‎’‎ • Маркиньос
(Жедсон Фернандеш)
58‎’‎ • Пабло Солари
(Даниил Денисов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча проходит в среду на арене железнодорожников, счет в матче - 1:1. У хозяев на 24-й минуте отличился Алексей Батраков, гол гостей забил Манфред Угальде (41-я минута).
Первая встреча завершилась победой "красно-белых" со счетом 3:1. Победитель противостояния встретится в полуфинале турнира с сильнейшим в четвертьфинале между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо", проигравший сыграет в пути регионов с тульским "Арсеналом".
Матия Попович и Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Футбол
 
Матч-центр
 
