Рейтинг@Mail.ru
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:23 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/sibir-2057394088.html
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"
Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева на РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T13:23:00+03:00
2025-11-25T13:23:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав буцаев
андрей травников
вадим епанчинцев
сибирь
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839866376_0:0:3425:1927_1920x0_80_0_0_25de7b80201b20b7123f691ff0c9fb93.jpg
/20251124/khokkey-2057262381.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839866376_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_fd8599a4b0f8c516e2b40965793cc115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав буцаев, андрей травников, вадим епанчинцев, сибирь, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вячеслав Буцаев, Андрей Травников, Вадим Епанчинцев, Сибирь, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"

Губернатор Травников назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлавный тренер ХК "Витязь" Вячеслав Буцаев
Главный тренер ХК Витязь Вячеслав Буцаев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева на пост главного тренера новосибирской команды.
Буцаев возглавил "Сибирь" 3 октября, подписав контракт до конца текущего сезона. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту Вадима Епанчинцева. Под руководством Буцаева "Сибирь" провела 15 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержала три победы при 12 поражениях. 14 ноября Буцаев оставил должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«
"Выводы были сделаны. Выводы и в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера… Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись", - сказал Травников в прямом эфире регионального телеканала ОТС.
Он пообещал, что состав команды будет усилен, а также выразил надежду на то, что что команда "зацепится" за плей-офф.
"Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона, а тогда все шансы зацепиться за восьмое место, войти в плей-офф у клуба есть", - сказал он.
В настоящее время обязанности главного тренера "Сибири" исполняет Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента в тренерском штабе. Команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 21 очком после 30 матчей и отстает от идущего восьмым астанинского "Барыса" на восемь баллов.
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Локомотив" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ, Радулов набрал три очка
24 ноября, 21:26
 
ХоккейСпортВячеслав БуцаевАндрей ТравниковВадим ЕпанчинцевСибирьБарысКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала