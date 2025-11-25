Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"

«

"Выводы были сделаны. Выводы и в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера… Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись", - сказал Травников в прямом эфире регионального телеканала ОТС.