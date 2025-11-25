https://ria.ru/20251125/sibir-2057394088.html
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"
25.11.2025
Губернатор назвал ошибкой назначение тренера Буцаева в "Сибирь"
Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева на РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T13:23:00+03:00
2025-11-25T13:23:00+03:00
2025-11-25T13:23:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Травников назвал ошибкой назначение Вячеслава Буцаева на пост главного тренера новосибирской команды.
Буцаев возглавил "Сибирь
" 3 октября, подписав контракт до конца текущего сезона. Олимпийский чемпион 1992 года сменил на этом посту Вадима Епанчинцева
. Под руководством Буцаева
"Сибирь" провела 15 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
, в которых одержала три победы при 12 поражениях. 14 ноября Буцаев оставил должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«
"Выводы были сделаны. Выводы и в отношении тренера. Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера… Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись", - сказал Травников в прямом эфире регионального телеканала ОТС.
Он пообещал, что состав команды будет усилен, а также выразил надежду на то, что что команда "зацепится" за плей-офф.
"Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона, а тогда все шансы зацепиться за восьмое место, войти в плей-офф у клуба есть", - сказал он.
В настоящее время обязанности главного тренера "Сибири" исполняет Ярослав Люзенков, который на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента в тренерском штабе. Команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 21 очком после 30 матчей и отстает от идущего восьмым астанинского "Барыса
" на восемь баллов.