Первая шайба Свечкова в сезоне не спасла "Нэшвилл" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Нэшвилл Предаторз" на своем льду крупно проиграл "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 8:3 (4:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Эй Джей Грир (1-я и 45-я минуты), также по шайбе забросили Эван Родригес (6), Йеспер Боквист (12), Сэм Беннетт (16), Густав Форслинг (22), Сэм Рейнхарт (49) и Картер Верхаге (53). За "Нэшвилл" отличились Филип Форсберг (7), российский нападающий Федор Свечков (11) и Ник Бланкенбург (43).
25 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
06:52 • Филип Форсберг
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
10:32 • Федор Свечков
(Оззи Висблатт, Тайсон Джост)
42:11 • Ник Бланкенбург
00:11 • Эй Джей Грир
05:42 • Эван Родригес
(Увис Янис Балинскис, Сэм Райнхарт)
11:31 • Йеспер Боквист
15:46 • Сэм Беннетт
21:24 • Густав Форслинг
(Маки Самоскевич, Брэд Маршанд)
44:52 • Эй Джей Грир
(Картер Верхаг, Увис Янис Балинскис)
48:33 • Сэм Райнхарт
52:49 • Картер Верхаг
Для Свечкова данная шайба стала дебютной в текущем сезоне НХЛ. Для нее россиянину потребовалось 20 матчей, за которые он также записал в свой актив одну результативную передачу. Вратарь "Флориды" Даниил Тарасов отразил 36 из 39 бросков по воротам и одержал вторую победу в сезоне в семи встречах. Также для россиянина данная победа стала 20-й в лиге.
"Флорида" (25 очков) идет на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Нэшвилл" (16) проиграл третий матч подряд и располагается на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе.