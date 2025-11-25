Рейтинг@Mail.ru
Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу
Хоккей
 
05:43 25.11.2025
Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу
Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу
Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
/20251125/khokkey-2057302160.html
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, филадельфия флайерз, никита кучеров, андрей василевский, матвей мичков, егор замула
Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу

Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
3 : 0
Филадельфия
15:34 • Брэндон Хагель
(Эмиль Лиллеберг, Никита Кучеров)
36:00 • Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
59:45 • Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе "молний" шайбы забросили оформивший дубль Брэндон Хагел (16-я и 60-я минуты) и Энтони Сирелли (36).
Признанный третьей звездой матч российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до шести игр. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский, ставший первой звездой встречи, отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. Матч с "летчиками" стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным "на ноль". По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ голкипер "Тампы" догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "минус 2". Защитник "Флайерз" Егор Замула отметился одним блокированным броском.
"Тампа" одержала четвертую победу подряд в чемпионате НХЛ. "Филадельфия" потерпела второе поражение в последних пяти матчах.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз Никита Кучеров Андрей Василевский Матвей Мичков Егор Замула
 
