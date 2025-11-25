Три очка Кучерова и "сухарь" Василевского принесли "Тампе" победу

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе "молний" шайбы забросили оформивший дубль Брэндон Хагел (16-я и 60-я минуты) и Энтони Сирелли (36).

Признанный третьей звездой матч российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и продлил личную результативную серию до шести игр. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский, ставший первой звездой встречи, отразил все 20 бросков и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. Матч с "летчиками" стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным "на ноль". По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ голкипер "Тампы" догнал Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех российских вратарей в истории лиги.