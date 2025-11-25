Рейтинг@Mail.ru
Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:10 25.11.2025 (обновлено: 03:36 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/khokkey-2057294063.html
Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ
Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 23-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T03:10:00+03:00
2025-11-25T03:36:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
коламбус блю джекетс
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056172408_0:177:1200:852_1920x0_80_0_0_70cde19e7d0e5b437003a616247210ae.jpg
/20251123/khokkey-2056871884.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056172408_0:64:1200:964_1920x0_80_0_0_38b7527a348b8bf236a57429c8f0385b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, коламбус блю джекетс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Коламбус Блю Джекетс, Александр Овечкин
Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ

Овечкин догнал Айзермана по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : x.com/nhl
Читать в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 23-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
5 : 1
Коламбус
06:05 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Хендрик Лапьер)
36:29 • Том Уилсон
(Алексей Протас, Джастин Сурдиф)
39:45 • Якоб Чичрун
(Том Уилсон)
39:57 • Джон Карлсон
(Александр Овечкин, Джастин Сурдиф)
44:05 • Мартин Фехервари
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
45:50 • Дэнтон Матейчук
(Брендан Гаунс, Якоб Кристиансен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтон" принимает "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1514-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Стива Айзермана и разделил с ним 23-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1519 матчей).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Кучеров лишил Овечкина триумфа. Русского гения в ответ покалечил канадец
23 ноября, 06:55
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю ДжекетсАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    0
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала