Овечкин поднялся на 23-е место по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на 23-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
25 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
06:05 • Якоб Чичрун
(Ryan Leonard, Хендрик Лапьер)
36:29 • Том Уилсон
(Алексей Протас, Джастин Сурдиф)
39:45 • Якоб Чичрун
39:57 • Джон Карлсон
(Александр Овечкин, Джастин Сурдиф)
44:05 • Мартин Фехервари
45:50 • Дэнтон Матейчук
"Вашингтон" принимает "Коламбус Блю Джекетс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1514-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин догнал Стива Айзермана и разделил с ним 23-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1519 матчей).