Токаев наградил орденом Головкина

Двадцать третьего ноября в Риме прошел конгресс, в ходе которого состоялись выборы президента World Boxing. Головкин оказался единственным кандидатом и сменил на посту Ван дер Ворста, который руководил организацией с ноября 2023 года. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций.