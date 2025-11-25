Рейтинг@Mail.ru
Токаев наградил орденом Головкина
Единоборства
 
16:36 25.11.2025
Токаев наградил орденом Головкина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил бывшего чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина орденом "Барыс" за выдающиеся заслуги перед отечественным...
казахстан
спорт, казахстан, геннадий головкин, касым-жомарт токаев, ibf, wba
Единоборства, Спорт, Казахстан, Геннадий Головкин, Касым-Жомарт Токаев, IBF, WBA
Токаев наградил орденом Головкина

Токаев наградил орденом "Барыс" экс-чемпиона мира по боксу Головкина

© Соцсети боксераГеннадий Головкин
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Соцсети боксера
АСТАНА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил бывшего чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина орденом "Барыс" за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года.
Геннадий Головкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Головкин претендует на включение в Международный зал славы бокса
2 октября, 01:59
"Глава государства наградил Геннадия Головкина орденом "Барыс" I степени за выдающиеся заслуги перед отечественным спортом", - говорится в сообщении.
Токаев напомнил, что в знак признания спортивных заслуг Головкина ранее предложил его кандидатуру на пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана. В феврале 2024 года Головкина избрали президентом комитета. В сентябре того же года он возглавил олимпийскую комиссию World Boxing.
Двадцать третьего ноября в Риме прошел конгресс, в ходе которого состоялись выборы президента World Boxing. Головкин оказался единственным кандидатом и сменил на посту Ван дер Ворста, который руководил организацией с ноября 2023 года. World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций.
"Сейчас наступил новый этап в Вашей деятельности, в спортивной работе. Вы избраны президентом World Boxing - это новая международная федерация бокса. Работа только начинается, там ее очень много. Надо отметить, что представитель Казахстана впервые возглавляет глобальную спортивную структуру", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Орденом "Барыс" в Казахстане награждают, в частности, за укрепление международного сотрудничества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing
23 ноября, 16:19
 
Единоборства Спорт Казахстан Геннадий Головкин Касым-Жомарт Токаев IBF WBA
 
