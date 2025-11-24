https://ria.ru/20251124/tuktamysheva-2057181671.html
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева демонстрировала зрелое и осмысленное исполнение программ, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.
В понедельник Туктамышева
в интервью журналисту Виктору Кравченко
официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга
.
«
"Думаю, она многим запомнилась. Наверное, даже не столько карьерой, сколько своим катанием, результатами. В первую очередь она запомнилась именно катанием. Во вторую - тем, что демонстрировала уже действительно зрелое, осмысленное исполнение. Программы были продуманными и хорошо поставленными, катание - индивидуальным", - сказала Роднина
.
"Конечно, хотелось бы, чтобы таких фигуристок с длинной карьерой было больше. Это пошло бы на пользу и спорту, и стране, потому что тогда и результаты были бы более стабильными и длительными. Ведь в итоге все это финансируется государством, и долгосрочные результаты всегда важны", - отметила Роднина.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России
командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.