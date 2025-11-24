Рейтинг@Mail.ru
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:14 24.11.2025 (обновлено: 16:26 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tuktamysheva-2057181671.html
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева демонстрировала зрелое и осмысленное исполнение программ, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T16:14:00+03:00
2025-11-24T16:26:00+03:00
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
ирина роднина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111422/55/1114225500_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_2e2b689f3b26fb8ef8092323c08de335.jpg
/20251124/zhulin-2057177959.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111422/55/1114225500_103:0:2178:1556_1920x0_80_0_0_cd1e1e6371b0803c205bd31b49963d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елизавета туктамышева, ирина роднина
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Ирина Роднина
Роднина назвала "зрелым и осмысленным" катание Туктамышевой

Роднина назвала зрелым и осмысленным катание завершившей карьеру Туктамышевой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕлизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Елизавета Туктамышева. Архивное фото
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева демонстрировала зрелое и осмысленное исполнение программ, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.
В понедельник Туктамышева в интервью журналисту Виктору Кравченко официально объявила о завершении профессиональной карьеры. Летом спортсменка стала тренером сборной Санкт-Петербурга.
«
"Думаю, она многим запомнилась. Наверное, даже не столько карьерой, сколько своим катанием, результатами. В первую очередь она запомнилась именно катанием. Во вторую - тем, что демонстрировала уже действительно зрелое, осмысленное исполнение. Программы были продуманными и хорошо поставленными, катание - индивидуальным", - сказала Роднина.
"Конечно, хотелось бы, чтобы таких фигуристок с длинной карьерой было больше. Это пошло бы на пользу и спорту, и стране, потому что тогда и результаты были бы более стабильными и длительными. Ведь в итоге все это финансируется государством, и долгосрочные результаты всегда важны", - отметила Роднина.
Туктамышевой 28 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира — 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном чемпионате мира под названием World Team Trophy - 2021.
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Жулин хочет большего числа фигуристок с карьерой, как у Туктамышевой
24 ноября, 16:00
 
Фигурное катаниеСпортЕлизавета ТуктамышеваИрина Роднина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    В ожидании пенальти
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    2
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала