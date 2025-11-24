Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Прославленный футболист неоднократно выигрывал чемпионаты и кубки СССР в качестве игрока и тренера, руководил сборной. Большую часть карьеры провел в московском "Спартаке", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 забитыми мячами. Затем Симонян входил в руководство национальной федерацией, более трех десятков лет занимая высокие посты.