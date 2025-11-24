Рейтинг@Mail.ru
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:06 24.11.2025 (обновлено: 15:10 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/simonyan-2057123013.html
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве, сообщили... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T13:06:00+03:00
2025-11-24T15:10:00+03:00
футбол
спорт
никита симонян
спартак москва
российский футбольный союз (рфс)
максим митрофанов
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64631/86/646318623_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_c1b5f8094c9983dba9746b75918c6ac2.jpg
/20251124/simonyan-2057084202.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/64631/86/646318623_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_34797a3c0729e6a9d450e1019a51b05d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита симонян, спартак москва, российский футбольный союз (рфс), максим митрофанов, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Спартак Москва, Российский футбольный союз (РФС), Максим Митрофанов, Кубок России по футболу
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном

Церемония прощания с Симоняном пройдет 27 ноября на стадионе "Спартака"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНикита Симонян
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
"Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы. Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, но и для всей нашей страны. Таких людей больше нет", — цитирует генерального секретаря организации Максима Митрофанова Telegram-канал союза.
Он выразил соболезнования родным и близким Симоняна от лица сотрудников РФС и пообещал оказать поддержку его семье. Сейчас идет подготовка мемориальной церемонии, информацию о ней сообщат в ближайшее время, добавил Митрофанов.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Прославленный футболист неоднократно выигрывал чемпионаты и кубки СССР в качестве игрока и тренера, руководил сборной. Большую часть карьеры провел в московском "Спартаке", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 забитыми мячами. Затем Симонян входил в руководство национальной федерацией, более трех десятков лет занимая высокие посты.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"В пять утра пришло СМС о смерти..." Российский спорт скорбит по Симоняну
24 ноября, 13:00
 
ФутболСпортНикита СимонянСпартак МоскваРоссийский футбольный союз (РФС)Максим МитрофановКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала