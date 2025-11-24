https://ria.ru/20251124/simonyan-2057123013.html
Названы дата и место церемонии прощания с Симоняном
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве, сообщили РИА Новости в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
"Очень тяжело смириться с мыслью о том, что завтра Никита Павлович больше не приедет в офис РФС
, мы больше не встретимся, не поговорим о футболе, не обсудим рабочие вопросы. Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, но и для всей нашей страны. Таких людей больше нет", — цитирует генерального секретаря организации Максима Митрофанова
Telegram-канал союза.
Он выразил соболезнования родным и близким Симоняна
от лица сотрудников РФС и пообещал оказать поддержку его семье. Сейчас идет подготовка мемориальной церемонии, информацию о ней сообщат в ближайшее время, добавил Митрофанов.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Прославленный футболист неоднократно выигрывал чемпионаты и кубки СССР в качестве игрока и тренера, руководил сборной. Большую часть карьеры провел в московском "Спартаке", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба со 160 забитыми мячами. Затем Симонян входил в руководство национальной федерацией, более трех десятков лет занимая высокие посты.