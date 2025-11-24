"Олицетворял победы и преемственность поколений": слова Фетисова о Симоняне

«

"Мы тогда пообщались, у него всегда было потрясающее чувство юмора. Он был самым настоящим патриотом своей страны, второго такого у нас нет. Нам надо трудиться так, чтобы его дело продолжалось и было ориентиром и для юных футболистов, и для ветеранов. Сохранять его уважение к своему делу, к людям, которые его окружали, к семье, которая его любит. И, конечно, к болельщикам, которые по всей стране, независимо от того, спартаковские они или нет, ценили, ценят и, надеюсь, будут ценить Никиту Павловича. Вечная ему память. Нам надо помнить о нем и продолжать его дела", - подчеркнул собеседник агентства.