"Олицетворял победы и преемственность поколений": слова Фетисова о Симоняне
11:10 24.11.2025 (обновлено: 11:16 24.11.2025)
"Олицетворял победы и преемственность поколений": слова Фетисова о Симоняне
"Олицетворял победы и преемственность поколений": слова Фетисова о Симоняне
Ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никита Симонян на протяжении многих лет был верным своей стране и делу,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Футбол, Мельбурн, Никита Симонян, Вячеслав Фетисов, Анзор Кавазашвили, Российский футбольный союз (РФС)
"Олицетворял победы и преемственность поколений": слова Фетисова о Симоняне

Фетисов: Симонян преданно служил Отечеству и своему делу

Никита Симонян
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никита Симонян на протяжении многих лет был верным своей стране и делу, которому преданно служил, он осуществлял победную преемственность многих поколений, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Эпоха ушла из нашей жизни. Никита Павлович был человеком, который преданно служил своему Отечеству и своему делу, олицетворял и победы, и преемственность поколений, и все, что связано с уважением к своей профессии. Человек, который работал до последнего дня и профессионально относился ко всему, чем занимался. Это невосполнимая потеря. И нам нужно помнить его дела и то, как он к ним относился. Я в последний раз виделся с ним на юбилее у Анзора Кавазашвили - "85-летнего юноши", как сказал тогда Никита Павлович. Он неважно себя чувствовал, но все равно собрался и пришел. Это подчеркивает его отношение ко всем своим друзьям и пример настоящего мужчины", - сказал Фетисов.
"Мы тогда пообщались, у него всегда было потрясающее чувство юмора. Он был самым настоящим патриотом своей страны, второго такого у нас нет. Нам надо трудиться так, чтобы его дело продолжалось и было ориентиром и для юных футболистов, и для ветеранов. Сохранять его уважение к своему делу, к людям, которые его окружали, к семье, которая его любит. И, конечно, к болельщикам, которые по всей стране, независимо от того, спартаковские они или нет, ценили, ценят и, надеюсь, будут ценить Никиту Павловича. Вечная ему память. Нам надо помнить о нем и продолжать его дела", - подчеркнул собеседник агентства.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
