Назван самый дорогой футболист РПЛ
12:27 24.11.2025 (обновлено: 12:43 24.11.2025)
Назван самый дорогой футболист РПЛ
Назван самый дорогой футболист РПЛ
Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
матвей кисляк, алексей батраков, педро, пфк цска, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), зенит
Назван самый дорогой футболист РПЛ

Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Трансферная стоимость 20-летнего хавбека по версии организации оценивается в 38-45 млн евро.
На втором месте в списке расположился лидировавший ранее в списке полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков (37-43 млн), на третьем - бразильский нападающий петербургского "Зенита" Педро (25-29 млн).
Также в топ-10 игроков по стоимости вошли: Эдуард Сперцян ("Краснодар", 17-20 млн), Ярослав Гладышев ("Динамо", Москва, 15-17 млн), Манфред Угальде ("Спартак", 14-17 млн), Илья Рожков ("Рубин", 6,7-7,7 млн), Виктор Мелехин ("Ростов", 4,7-5,5 млн), Максим Самородов ("Ахмат", 4,2-4,9 млн) и Брайан Хиль ("Балтика", 3,7-4,3 млн).
В сентябре CIES назвал самым дорогим игроком чемпионата России Батракова, оценив его трансферную стоимость в 43,9 млн.
Кисляк ответил на вопрос о подколах спартаковцев в сборной после дерби
Кисляк ответил на вопрос о подколах спартаковцев в сборной после дерби
7 октября, 13:23
 
Футбол Матвей Кисляк Алексей Батраков Педро ПФК ЦСКА Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Зенит
 
