Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули тренерский штаб московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ковалев входил в штаб Алексея Жамнова в качестве ассистента с июня 2023 года, Кравчук - с июля 2025-го, заняв должность тренера по защитникам. Отмечается, что тренер "молодежки" "Спартака" Олег Кваша продолжит работу в тренерском штабе главной команды "красно-белых".
Ковалеву 52 года, он является чемпионом Олимпийских игр (1992), бронзовым призером Игр в Солт-Лейк-Сити (2002), а также обладателем Кубка Стэнли 1994 года в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым он стал одним из первых российских хоккеистов, завоевавших трофей.
Кравчуку 59 лет, в его активе также золото Игр в Альбервиле, а также победа на Олимпиаде 1988 года в Калгари, серебро в Нагано (1998) и бронза в Солт-Лейк-Сити. Он делит рекорд по количеству олимпийских наград среди хоккеистов с Владиславом Третьяком и Иржи Холиком. Также россиянин выходил в финал Кубка Стэнли 1992 года вместе с "Чикаго Блэкхокс".