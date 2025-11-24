Рейтинг@Mail.ru
Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"
Хоккей
 
11:56 24.11.2025 (обновлено: 12:00 24.11.2025)
Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"
Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"
Олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули тренерский штаб московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба Континентальной... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T11:56:00+03:00
2025-11-24T12:00:00+03:00
хоккей
спорт
игорь кравчук
алексей жамнов
алексей ковалёв
олег кваша
континентальная хоккейная лига (кхл)
спартак (москва)
Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"

Олимпийские чемпионы Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб "Спартака"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Олимпийские чемпионы Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули тренерский штаб московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ковалев входил в штаб Алексея Жамнова в качестве ассистента с июня 2023 года, Кравчук - с июля 2025-го, заняв должность тренера по защитникам. Отмечается, что тренер "молодежки" "Спартака" Олег Кваша продолжит работу в тренерском штабе главной команды "красно-белых".
Ковалеву 52 года, он является чемпионом Олимпийских игр (1992), бронзовым призером Игр в Солт-Лейк-Сити (2002), а также обладателем Кубка Стэнли 1994 года в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". Вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым он стал одним из первых российских хоккеистов, завоевавших трофей.
Кравчуку 59 лет, в его активе также золото Игр в Альбервиле, а также победа на Олимпиаде 1988 года в Калгари, серебро в Нагано (1998) и бронза в Солт-Лейк-Сити. Он делит рекорд по количеству олимпийских наград среди хоккеистов с Владиславом Третьяком и Иржи Холиком. Также россиянин выходил в финал Кубка Стэнли 1992 года вместе с "Чикаго Блэкхокс".
