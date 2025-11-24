Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что смерть олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна является большой потерей не только для футбола, но и для всей страны.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
"Никита Павлович был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
