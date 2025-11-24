Рейтинг@Mail.ru
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:16 24.11.2025 (обновлено: 12:44 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/karpin-2057102716.html
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что смерть олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна является большой потерей не только для футбола,... РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T12:16:00+03:00
2025-11-24T12:44:00+03:00
спорт
валерий карпин
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
футбол
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919492800_0:166:2560:1606_1920x0_80_0_0_31e56397e0827dd6057ae213c099e5a0.jpg
/20251124/kapello-2057096305.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919492800_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_f22d608132d322d4f5ef22fc7ce92048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, валерий карпин, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), спартак москва
Спорт, Валерий Карпин, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС), Футбол, Спартак Москва
Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для России

Карпин назвал смерть Симоняна большой потерей для футбола и для всей страны

© Фото : Пресс-служба сборной РоссииВалерий Карпин, Виталий Кафанов и тренерский штаб сборной России
Валерий Карпин, Виталий Кафанов и тренерский штаб сборной России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба сборной России
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что смерть олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна является большой потерей не только для футбола, но и для всей страны.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"Никита Павлович был великим человеком. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Мы часто виделись и разговаривали о футболе. Казалось, что так было всегда и будет еще долгое время. Вчера же вместе с ним ушла целая эпоха. Это большая потеря не только для футбола, для всей страны. Никита Павлович был примером профессионализма, мудрости и благородства. Мои соболезнования родным! Светлая память", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Главный тренер сборной России Фабио Капелло (слева) и вице-президент РФС Никита Симонян на заседании Исполкома РФС. Фото с места события - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Капелло назвал Симоняна настоящим другом
24 ноября, 11:55
 
ФутболСпортВалерий КарпинНикита СимонянРоссийский футбольный союз (РФС)Спартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала