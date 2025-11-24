https://ria.ru/20251124/futbol-2057277766.html
Футболиста "Эвертона" удалили за пощечину одноклубнику
Футболиста "Эвертона" удалили за пощечину одноклубнику - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Футболиста "Эвертона" удалили за пощечину одноклубнику
Футболисты "Эвертона" остались в меньшинстве в матче чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" из-за конфликта между одноклубниками Идрисса Гейе и Майклом... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-24T23:44:00+03:00
2025-11-24T23:44:00+03:00
2025-11-25T01:21:00+03:00
футбол
спорт
идрисса гейе
майкл кин
кирнан дьюсбери-холл
эвертон
манчестер юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057285930_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_33081718e28b0e6dcca9ddaf6b1d008b.jpg
/20251123/sport-2056994550.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057285930_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_19ffe585bd748cc02a32a8809a5f77bf.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, идрисса гейе, майкл кин, кирнан дьюсбери-холл, эвертон, манчестер юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Идрисса Гейе, Майкл Кин, Кирнан Дьюсбери-Холл, Эвертон, Манчестер Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Футболиста "Эвертона" удалили за пощечину одноклубнику
Футболиста "Эвертона" Гейе удалили за пощечину одноклубнику